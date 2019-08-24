　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

化工廠揮發性有機物洩漏　環保局重罰最高可處2000萬元

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲ 台南市環保局攜帶科學儀器，查獲佳里區萊芊寮一處石化工廠設備元件揮發性有機物洩漏超過法規標準值。（圖／記者林悅翻攝）

▲ 台南市環保局攜帶科學儀器，查獲佳里區萊芊寮一處石化工廠設備元件揮發性有機物洩漏超過法規標準值。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市環保局攜帶科學儀器，查獲佳里區萊芊寮一處石化工廠，設備元件有5處揮發性有機物洩漏超過法規標準值，最高可處2000萬元罰款。

環保局指出，石化製程設備中，設備元件如快速接頭等因為管線或相關設備內皆為有機液體，平日應保持密閉不得與大氣接觸或逸散至大氣中，檢測值1000PPM以上即屬洩漏。台南市環保局8月22日稽查該廠當時測得其中1個元件數值超過1萬PPM，已違反空氣污染防制法第20條規定，最高可處2千萬元罰鍰，業者須依相關規定在48小時內完成修護並提送改善報告書。

環保局長林淵淙表示，以往各工廠設備元件稽查檢測，其數值都低於50PPM，而22日查緝工廠超過洩漏標準就有5個元件超過，且最高達12倍，沒有達到防制效果，顯見平日保養維護不夠確實，在此也提醒業者平日不管是平常目視檢查及保養紀錄等相關作業應嚴謹落實。

環保局表示，針對佳里工業區萊芊寮污染陳情，今年迄今已開立5張罰單，為維護民眾生活品質，即使颱風逐漸靠近亦不鬆懈，加強可能之污染動態稽巡查作業，不讓不肖業者藉機非法排放，並呼籲台南市公私場所業者應定期檢修維護廠內設備，避免有污染物洩漏情事，切勿心存僥倖，影響民眾生活品質，期望市民一起關切本市空污議題，歡迎到環保局臉書粉絲專頁按讚持續追蹤，一起關心我們的環境。

ET快訊
輕颱白鹿13時屏東滿州登陸　擦邊球挾豪雨彈...狂炸全台16
台中藥局血案！藥師老公「頸部刀傷」命危　人妻中刀倒臥血泊亡
驚悚撞擊畫面曝！桃園26歲男清晨喝茫「過彎沒煞車」撞死3環保
產後因「肺栓塞」突猝死！母放不下父子　徘徊醫院：寶寶還好嗎

關鍵字：化工廠,揮發性,有機物,洩漏,環保局,重罰

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

失聯移工深夜喝酒開趴醉茫　遭移民署一舉查獲8人

「白鹿」侵襲！　海巡籲請民眾切勿觀浪以免受罰

化工廠揮發性有機物洩漏　環保局重罰最高可處2000萬元

因應白鹿颱風侵襲　台南市災防辦一級開設

影／密集恐懼症勿入！嘉義萬隻飛蟻入侵住宅　民眾祭出「火雞」擊退

白鹿颱風台南災防中心一級開設　黃偉哲：全力防災守護市民平安

新北表揚特優里長　75歲最年長里長秉持「用心耕耘、不問收獲」

課程免費還能拿大獎　桃園機器人暑期課程200學員收穫豐

嘉義檢調警環結盟　宣示打擊環保犯罪

鞏固組織戰優勢　黃偉哲：加速成立37區「小英後援會」

劉以豪.郭雪芙亂讀唇語「他沒有來擋」　軟棒互毆.放送飛吻互動超可愛

白牌機車騎上環東高架遭逼車攔停 對方自稱「休假員警」路邊互嗆聲

孫其君演「黎皓一」被譙爆　打傷劉以豪.交往郭雪芙...大吐委屈！

亞馬遜雨林1月「燒掉5個台北市」　巴西太空研究中心：99%是人禍！

【聲林之王2】EP1花絮 張芮僑性感重現獅子王娜娜獨白 周湯豪被陶晶瑩cue綁鞋帶 劉隽動物魂爆發親上台示範

男友帶她「自拍婚紗照」藏浪漫驚喜！　三仙台掏出鑽戒...她落淚：Yes，I Do

兄妹吵架..哥哥暴怒：別跟著我　暖男嗒嗒「高情商談心」開解！

《聲林之王2》正式開播！！！　美人魚開撩：要讓蕭敬騰愛上我

因「簽牌沒中」棄養4個月小貓 阿伯狠丟籠走人：什麼貓來富！

呂珍九片場過生日　IU親自買「鯊魚寶寶蛋糕」

失聯移工深夜喝酒開趴醉茫　遭移民署一舉查獲8人

「白鹿」侵襲！　海巡籲請民眾切勿觀浪以免受罰

化工廠揮發性有機物洩漏　環保局重罰最高可處2000萬元

因應白鹿颱風侵襲　台南市災防辦一級開設

影／密集恐懼症勿入！嘉義萬隻飛蟻入侵住宅　民眾祭出「火雞」擊退

白鹿颱風台南災防中心一級開設　黃偉哲：全力防災守護市民平安

新北表揚特優里長　75歲最年長里長秉持「用心耕耘、不問收獲」

課程免費還能拿大獎　桃園機器人暑期課程200學員收穫豐

嘉義檢調警環結盟　宣示打擊環保犯罪

鞏固組織戰優勢　黃偉哲：加速成立37區「小英後援會」

大學新鮮人看過來！選這5個時尚又潮的後背包，連走路都有風

坐月子也能「動起來」！找回產前好身材

痔瘡掉出來「就醫驚見還有3實習生」　躺床屁股掰開插進去…鐵人聽他這句更害羞了

女友上別人車！　大根尾隨目睹「她的手摸摸摸…」西門町戴綠帽…心碎給7字箴言

核二2號機降載檢修　飼水泵汽機控制閥高壓油管漏油

韓國瑜曾在世新教英文「腔調好聽有Magic」　學生讚：這輩子沒遇過比他更好的老師

面試工作用視訊！香港小哥房間亂…老闆秒打槍：自我管理不好　網提醒1點

世羽賽／戴資穎8強魔咒仍待破　下周世界排名可能跌落第4

電動車路肩待轉　「左轉一起步」慘遭同向直行機車攔腰擊落

男想挽回提分手女友　豬隊友竟砍斷女友同學手指

地方熱門新聞

藍軍請綠營市議員勿再護航林俊憲..

嘉義飛蟻入侵　民眾「火雞」伺候

長中「砍薪」風波董事長、校長雙..

媽祖節千桌福宴　26日開放訂購

包租公種黃金果　賣到缺貨

新北表揚特優75歲里長用心耕耘

桃園白衣女提垃圾進超商…下秒塞..

梅山鄉太興村「萬鷺朝鳳」奇景9..

台鐵奧客羞辱站務員！副站長當場..

黃偉哲：加速成立37區「小英後..

嘉義民雄「大士爺文化祭」熱鬧開..

即／開業51年！高雄華王大飯店..

2019新竹市國際風箏節

台水抄表機GPS強化抄表準確度

更多熱門

相關新聞

辦淨爐法會　保證好兄弟收得到

農曆七月彰化各鄉鎮辦理普渡活動，彰化縣政府環保局推動「紙錢集中燒」同時根呼籲民眾盡量少燒香、少燒紙錢，但有民眾卻質疑會不會集中到溪州垃圾焚化爐焚燒後，好兄弟會不會收不到，環保局請民眾放心，並將31日(農曆6月29日)，聘請專業法師舉行「淨爐法會」讓中元祭祀，冥陽兩利。

事業廢棄物混充當家戶垃圾丟垃圾車環保局破袋

禁清潔隊穿制服逛超商　北市環保局急滅火

台中鴨腸加工廠散發惡臭排廢水　環局開罰3萬

台南市環保局強力取締露天燃燒

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

媽傳除濕機照片　他卻認出天使貓

「20190823」超罕見　網喊長知識

路撿手機！妹子請客報答…神展開

白鹿颱風來襲　鄭明典：情況不一樣了

日高中妹驚人發育勾魂老司機！本尊被神出

被具惠善光速打臉！安宰賢被抓包「偷改聲明標題」

快訊／蘇貞昌call out！三分鐘以後韓才接電話大喊...

評／為什麼全網一面倒挺具惠善？

竹科工程師爽約「1王戰2鳳」仙人跳下場曝

遊覽車偷腥！閨蜜代班隨車　吃掉司機夫

深夜遇搭訕！女大生隔天「鼻眼滲血」慘死馬路…

缺角白鹿午後登陸！1天跑過台灣尾

幕後／蔡英文給隨扈2命令...她要下車見馬英九

帝王級牛郎遭酸「把你當笑話看」神回應被讚爆

愛女被施暴流血　焦恩俊探班喊：打慘一點

更多

最夯影音

更多

劉以豪.郭雪芙亂讀唇語「他沒有來擋」　軟棒互毆.放送飛吻互動超可愛

白牌機車騎上環東高架遭逼車攔停 對方自稱「休假員警」路邊互嗆聲

孫其君演「黎皓一」被譙爆　打傷劉以豪.交往郭雪芙...大吐委屈！

亞馬遜雨林1月「燒掉5個台北市」　巴西太空研究中心：99%是人禍！

【聲林之王2】EP1花絮 張芮僑性感重現獅子王娜娜獨白 周湯豪被陶晶瑩cue綁鞋帶 劉隽動物魂爆發親上台示範

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面