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南部放無雨颱風假？他提醒「下午3點過後就知道颱風威力了^^」

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▲▼ 白鹿颱風來襲，台東市區風強雨大。（圖／記者黃彥傑攝）

▲ 白鹿颱風來襲，台東市區風強雨大。（圖／記者黃彥傑攝）

記者黃凱翊／綜合報導

輕颱「白鹿」颱風中心預計中午12時至13時就會從恆春半島登陸，中央氣象局表示，傍晚花蓮、台東有望解除陸警，全島則是要到22時左右才有可能解除。不過臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」特別發文提醒南部民眾，別以為颱風不強，「下午3點之後就知道颱風威力了」。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」粉專24日中午發文，提到早上南部無風無雨的原因是因為白鹿上在背風側，強風翻不過中央山脈，才會沒什麼風雨，等到約莫下午3點過後，颱風中心會翻閱中央山脈，此時南部地區就會從早上的無風無雨，迅速轉變成強風大雨，粉專強調，到時變天的速度可能跟翻書一樣快，「3點之後就知道颱風威力了^^」。

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▲▼ 白鹿颱風來襲，綠島風強雨大 。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲ 白鹿颱風來襲，綠島風強雨大 。（圖／記者黃彥傑翻攝）

輕颱「白鹿」上午11時位於台東南南東方約 110 公里海面上，時速從原本的26公里稍稍加速，現在正以時速28公里速度向西北移動。氣象局技正黃椿喜表示，目前颱風來到台東南方110公里海面上，東半部風雨明顯增強，大約中午過後登陸恆春半島陸地，蘭嶼跟綠島出現強陣風，高雄、屏東也有10級強陣風，現在觀測風力東南部已經有強陣風，大台北盆地沿海空曠地區9至10級強陣風，中心預計中午過後登陸恆春半島及台東南端交界，今天風雨最明顯，下半天南部明顯增加，深夜才會明顯減弱。

黃椿喜說，台東及恆春半島風雨較大，西半部要等到颱風登陸及出海期間才會比較大，時間落在下午之後，強風區在屏東跟高雄台南沿海，嘉義以北受到影響較小，出海後澎湖、金門也會受到颱風環流影響，中心脫離大概要3至4小時，颱風速度偏快，下午到傍晚左右就能到台灣海峽。

▲▼「天氣即時預報」整理白鹿颱風影響時程。（圖／翻攝自天氣即時預報粉絲專頁）

▲「天氣即時預報」整理白鹿颱風影響時程。（圖／翻攝自天氣即時預報粉絲專頁）

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關鍵字：氣象雲,白鹿颱風,颱風,台灣颱風論壇

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