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輕颱白鹿13:00屏東滿州鄉登陸　擦邊球挾豪雨彈...狂炸全台16縣市

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▲▼超大豪雨彈來襲，16縣市嚴防雨勢。（圖／氣象局）

▲超大豪雨彈來襲，16縣市嚴防雨勢。（圖／氣象局）

記者胡順惠／台北報導

輕颱「白鹿」下午13時位於台東南南東方約 90公里海面上，正以時速30公里速度向西北移動，稍稍加速，颱風中心中午13時00分從屏東滿州鄉登陸，全台16縣市都要防雨彈襲擊，尤其花蓮、台東、屏東及高雄要嚴防淹水。中央氣象局表示，傍晚花蓮、台東有望解除陸警，全島則是要到22時左右才有可能解除。

超大豪雨地區：花蓮縣、台東縣

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▲▼「天氣即時預報」整理白鹿颱風影響時程。（圖／翻攝自天氣即時預報粉絲專頁）

▲「天氣即時預報」整理白鹿颱風影響時程。（圖／翻攝自天氣即時預報粉絲專頁）

許多南台灣的網友表示無感，臉書「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，下午3點之後就知道颱風威力，早上「南部」無風無雨的原因是還在「背風側」，強風翻不過中央山脈，當然沒有什麼風雨，但是等到周六下半天，大概下午3點之後，颱風中心會翻越中央山脈，來到南部附近，這時候的南部地區，會從早上的「無風無雨」，很快轉變成「強風大雨」，變天的速度可能跟翻書一樣快。

氣象專家彭啟明提醒，今日下午颱風中心很快的由高屏附近出海，花東風雨持續，南高屏、澎湖的風雨將明顯轉強，北部持續有強風，伴有間歇性雨勢；今日晚間颱風中心在海峽快速西行，南台灣、澎湖持續有劇烈風雨，金門風雨轉強，花東風雨稍減弱。

▲▼(1030)白鹿颱風氣象局說明。（圖／記者黃國霖攝）

▲氣象局技正黃樁喜說明。（圖／記者黃國霖攝）

氣象局技正黃樁喜表示，目前東半部風雨明顯增強，蘭嶼跟綠島出現強陣風，高雄、屏東也有10級強陣風，現在觀測風力東南部已經有強陣風，大台北盆地沿海空曠地區9至10級強陣風，中心預計中午過後登陸恆春半島及台東南端交界，今天風雨最明顯，下半天南部明顯增加，深夜才會明顯減弱。

黃樁喜說，台東及恆春半島風雨較大，西半部要等到颱風登陸及出海期間才會比較大，時間落在下午之後，強風區在屏東跟高雄台南沿海，嘉義以北受到影響較小，出海後澎湖、金門也會受到颱風環流影響，中心脫離大概要3至4小時，颱風速度偏快，下午到傍晚左右就能到台灣海峽。

▲▼今年的第11號白鹿颱風，上午7時左右暴風圈觸陸。（圖／翻攝NCDR）

▲颱風暴風圈上午7時已經觸陸。（圖／翻攝NCDR）

陸上颱風警報區域包含花蓮、台東（含蘭嶼、綠島）、恆春半島、屏東、高雄、台南、嘉義、雲林、彰化、南投、澎湖及金門地區等11縣市，從預報的路徑圖來看，颱風中心應該會從恆春半島登陸再從高雄出海。

海上颱風警報區域則為台灣東半部海面、巴士海峽、台灣海峽及東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

陸上警報區域還會不會擴大？黃椿喜表示，陸警範圍不會有明顯改變，西半部受到地形屏障影響，嘉義以北受到影響有限，南高屏影響較大，花東下午有機會解除陸警，整個西半部則要到晚上才會解除。

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關鍵字：白鹿,颱風,輕颱,降雨,暴風圈,氣象,中央氣象局,氣象雲

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