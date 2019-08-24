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白鹿來襲「北台灣」無感？　鄭明典：情況不一樣了！會有感的

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▲▼白鹿颱風0530預報。（圖／翻攝中央氣象局、NCDR）

▲白鹿颱風暴風圈今晨將觸陸。（圖／翻攝中央氣象局、NCDR）

記者葉國吏／綜合報導

輕颱白鹿來襲！白鹿颱風強度已達輕颱上限，暴風圈預計在今(24日)早7點接觸台灣陸地、颱風中心預計在午後於恆春半島登陸。氣象局副局長鄭明典24日清晨臉書連2PO談論颱風動態，另外有網友留言說「板橋無感」，鄭明典則直接回覆說「稍後還是會有陣風，會有感的」。

根據最新氣象資料顯示，白鹿颱風目前中心在台東東南方220公里海面上，以每小時25公里速度，向西北移動，受太平洋高壓導引，快速接近台灣東南方海面，其暴風圈已進入巴士海峽，對彰化以南地區、南投、花蓮、台東、恆春半島及澎湖構成威脅。

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陸上：花蓮、臺東(含蘭嶼、綠島)、恆春半島、屏東、高雄、臺南、嘉義、雲林、彰化、南投、澎湖及金門海上：臺灣東半部海面、巴士海峽、臺灣海峽及東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備

▲▼白鹿颱風。（圖／翻攝自Facebook／鄭明典）

▲▼鄭明典一早發文討論白鹿颱風。（圖／翻攝自Facebook／鄭明典）

▲▼白鹿颱風。（圖／翻攝自Facebook／鄭明典）

氣象局副局長鄭明典今(24日)晨6時發文指出，白鹿颱風北側對流明顯增強，這有地形加強輻合的作用，和之前強對流主要集中在南側的情況不一樣了！「花蓮、台東雨勢會開始增強，注意囉！」另外有網友留言說「板橋無感」，對此鄭明典回覆說「稍後還是會有陣風，會有感的」。

▼鄭明典提醒，北部地區還是會有感。（圖／翻攝自Facebook／鄭明典）

▲▼白鹿颱風。（圖／翻攝自Facebook／鄭明典）

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關鍵字：白鹿颱風,鄭明典

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