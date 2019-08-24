胖白鹿週日就到福建「警報可望迅速解除」　吳德榮：下週一到三天氣晴





▲「缺角白鹿」通過暖海面，略增強、暴風圈略擴大達輕颱上限。（圖／翻攝NOAA）

記者張靖榕／綜合報導

氣象局預估今年11號颱風「白鹿」，在上午7時左右會接觸東南部及恆春半島陸地，所帶來的雨勢和風勢千萬不能大意。至於「白鹿」襲台時間，氣象專家吳德榮表示，到了週日（25日）上午，白鹿就可能抵達福建，警報可望迅速解除。

這次陸上警戒範圍包括了，花蓮、台東、恆春半島、屏東、高雄、台南、嘉義、雲林、彰化、南投、澎湖和金門地區等11個縣市，從預報的路徑圖來看，颱風中心應該會從恆春半島登陸再從高雄出海。

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▲白鹿颱風暴風圈將碰觸，午後將從台東至恆春間登陸「大豪雨彈」轟炸。（圖／中央氣象局）

氣象局表示，今天一整天是白鹿颱風影響台灣最明顯的時間，花蓮和台東山區發出超大豪雨特報，總雨量預估落在600到700毫米，花蓮平地和屏東山區大豪雨等級，台中、南投、嘉義、高雄、宜蘭列在豪雨特報，新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、雲林縣、嘉義縣、台南市和澎湖則列為大雨特報。

吳德榮在《三立準氣象·老大洩天機》中指出，「白鹿」從今天清晨到明天上午經過台灣前往福建，警報可望迅速解除。他根據「歐洲模式」（ECMWF）模擬顯示，「白鹿」下週一至三（26日至28日）遠離台灣，各地大多晴朗，只有午後局部短暫陣雨或雷雨的機會。同時下週一至三又有熱帶擾動在菲律賓東方海面發展，但對於週四、週五（29、30日）各國模擬路徑相當分歧，需要持續觀察。