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膽小誤入！《黎明死線》鬼抓人遊戲聯手《怪奇物語》　看個預告魂也飛了

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編輯／JJ　圖／翻攝自https://deadbydaylight.com/en、《怪奇物語》

遊戲開發商Behaviour Interactive旗下的《黎明死線（Dead by Daylight）》是一款多人生存遊戲，簡單來說就是「鬼抓人」，以刺激、恐怖的遊玩方式聞名，受到許多人喜愛，甚至有不少女生也愛玩！日前官方迎來了令人又驚又喜的消息，《黎明死線》將於9月與當紅影集《怪奇物語》推出聯乘計畫！

在《黎明死線》中一場鬼抓人遊戲由四對一：5個人組成，1人當殺手，4人當生存者，擔任野蠻殺手者目標就是將生存者通通殺光，而生存者則必須想盡辦法逃脫，在遊戲中你永遠不知道下一秒會發生什麼事，也正是恐懼的來源，也因為每個角色都是真人操控，所以更刺激、更有真實感。

▲黎明死線X怪奇物語。（圖／翻攝自黎明死線官網）

這次與《怪奇物語》的聯乘計畫，將在《黎明死線》遊戲中加入兩個生存者角色：Steve史帝夫與Nancy南西，而殺手部分則增加了Demogorgon魔神角色，並且還增加了新地圖，正是《怪奇物語》影集中的恐怖的霍金地下實驗室，影迷們玩起來肯定會感到身歷其境、恐懼感加倍！

▲黎明死線X怪奇物語。（圖／翻攝自黎明死線官網）

雖然史帝夫與南西在影集中後來分手了，南西與Jonathan強納森才是一對，不過他們總是無法逃離一起對抗魔神的命運，或許這樣的角色安排會更有趣！

《黎明死線》與《怪奇物語》合作更新預計9月在PC和家用主機版推出，沒膽量的話可不要輕易嘗試喔～

其實早在《怪奇物語》之前，《黎明死線》就曾經跟多部恐怖影視作品合作，像是《奪魂鋸》、《驚聲尖笑》、《月光光心慌慌》等等，每一個殺手的角色可怕程度都不相上下，那麼這次的「魔神」大家敢玩嗎？

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