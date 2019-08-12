25歲弟「偷爸媽10幾萬」買遊戲點數！　她嘆：好怕我信用卡也被拿走

▲原PO表示，弟弟會偷爸媽的信用卡或現金花在遊戲上。非當事者。（示意圖／翻攝自pixabay）



記者黃可昀／綜合報導

有些人玩線上遊戲會花錢買一些點數或裝備，讓遊戲中的角色更強大，但一名網友在PTT表示，自己25歲的弟弟有嚴重的「課金成癮」問題，甚至會偷爸媽的錢去買點數卡，而且一次就偷了5、6萬元，即使被抓到後仍舊不悔改，讓全家人都相當頭痛，更令原PO直呼，「好怕哪天我信用卡突然被拿去」。

原PO表示，之前弟弟被抓包偷錢後，爸媽就扣除他薪水的一部份來還，結果導致弟弟每個月錢不夠用，乾脆偷媽媽的信用卡來刷，情況不但沒改善反而變惡性循環，最近一次偷錢是上個月的3000多元，累積到現在已經欠了爸媽10幾萬，而且弟弟患有身心障礙與思覺失調，不論家人怎麼溝通都無法改善。

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▲網友認為，遊戲成癮和偷錢是兩回事。（示意圖／Pixabay）



網友們看完這種狀況，紛紛建議「就...告他偷竊啊」、「這沒救...跟我大哥吸毒類似= =成癮的東西很難戒」、「課金跟偷錢是兩回事」、「直接報警啊，會偷錢表示課金欲>一般道德」、「斷金援趕出家門」。

還有網友回文表示，最好的辦法還是求助專業醫師，透過藥物與心理治療讓弟弟逐漸康復，「精神病患最好不要接觸PVP遊戲，對情緒來說會很不舒服。這是個人的建議啦，你可以考慮每個月買一些單機遊戲送他，這反而能替你們家省錢。」

或是陪弟弟做些他有興趣的事，「可以考慮多多陪他玩一些單機啦，又或是一起看些動畫、影集之類的。有家人的陪伴，那就會比較少接觸遊戲」、「也可以讓他做一些例如跑腿或是家事，讓他有對這個家的奉獻感也好。」