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玩手遊正刺激！外賣員「狂打電話」gank：下來取餐　他當場爆氣拿劍追砍

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▲▼玩手遊被外賣員電話打斷　他爆氣拿劍追砍。（圖／翻攝自微博）

▲玩手遊被外賣員的電話打斷，張男氣得拿出「寶劍」追砍。（圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

送外賣竟然莫名被顧客拿劍刺傷！大陸一名郭姓外賣員表示，近日送餐到目的地時，打電話要求30歲張姓男顧客下來取餐，不過卻一直被拒接，他只好上樓找對方理論。沒想到男顧客聽完便開口飆罵，「你他X，我在打遊戲，沒空接你電話！你不知道啊？」隨後還拿出一把劍追砍外賣員，畫面相當驚險。

綜合陸媒報導，事件發生在浙江省義烏市，張男上（7）月30日透過手機App點了外賣，郭姓外賣員接到訂單後，便在當天下午4點多將食物送到對方住家樓下，不過張男卻一直不接電話，連撥5通都被按下拒接。外賣員擔心，如果顧客沒有拿到餐點有可能會投訴他，他只好按照訂單上的地址直接上樓找張男。

沒想到點餐的張男開門後臉色十分難看，還大聲罵道，「你X了個X，我在打遊戲，沒有空接你電話，你不知道啊？」隨後便拿走餐點並大力把門關上。外賣員覺得莫名被罵很委屈，所以就在對方的家門外大聲辯駁幾句，同時不斷敲門要求對方出來理論。

▼外賣員打電話都被拒接，只好上樓詢問狀況。（示意圖／達志影像）

▲▼想讓手機壽命減短嗎？9大壞習慣直接摧毀手機。（示意圖／達志影像）

張男聽見外賣員在門口大呼小叫，氣得拿出一把「玩具寶劍」開門並刺向外賣員的左胸口，嘴裡還說，「你他X，到底走不走，信不信我砍你？」外賣員被刺一劍後立刻轉身逃跑，張男則一邊追人一邊揮舞寶劍，所幸外賣員跑得快，才沒有再被刺中。

據悉，外賣員除了衣服破損受到皮肉傷外，並沒有大礙。張男事後表示，自己玩的遊戲是沒辦法停下來的，卻一直被外賣員打電話gank（干擾、中斷），加上媽媽最近過世了，所以才會情緒失控地做出傷人行為，目前他因為毆打他人而被警方處以行政拘留處分。

▼網友都替遭刺的外賣員打抱不平。（圖／翻攝自微博）

▲▼玩手遊被外賣員電話打斷　他爆氣拿劍追砍。（圖／翻攝自微博）

網友看完後都傻眼留言，「真沒水準，看來玩遊戲應該也是個沒品的人」、「媽媽去世有心情打遊戲？」、「德瑪西亞寶劍？」、「神經病」、「那就不要訂外賣啊！給人添麻煩耶」、「看起來就不是玩具寶劍，也太銳利了」、「一通電話可能就會害一波團戰輸去，我懂那種氣憤，但罵人砍人就是不對的」。

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關鍵字：手遊,外賣員,gank,外賣,寶劍,,遊戲,追砍

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