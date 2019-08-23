課程免費還能拿大獎　桃園機器人暑期課程200學員收穫豐

▲「2019 Taoyuan ROS Summer School機器人暑期課程」舉行結業式。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

課程總值10萬，完全免費，還能參賽拿大獎，真是好康多！桃園市政府青年局領先全台，與業界合作辦理人才培育，開辦「2019 Taoyuan ROS Summer School機器人暑期課程」，23日於中原大學舉行結業式，200名學員對於參加5天課程，直呼暑期收穫豐。

桃園市長鄭文燦於出席「2019 Taoyuan ROS Summer School機器人暑期課程」結業式時指出，本次Summer School吸引將近400人報名，經過篩選後共有超過200位來自各大專院校相關系所的學生、各行各業有志青年一同熱情參與，可說是台灣少有的大型AI 機器人人才培育課程，讓學界與業界透過課程參與進行經驗交流。

鄭文燦指出，本次課程結合「理論教學」、「實務體驗」、「業界講座」、「競賽實作」等面向，引導學員能夠以理論及實務經驗熟習機器人作業系統，並引入知名AI企業（包括Intel、Nvidia、Microsoft及AWS）分享產業實務與關鍵知能，創育跨域新世代人才。

此外，本次活動更規劃「機器人競賽」活動，由主辦單位提供10台原型機器人，讓10組由國內各大專校院好手組成的堅強團隊，參與競賽學員白天經由課程學習，晚上密集實作訓練，透過競爭與合作，培養知識力、技術力與團隊合作，達到學以致用與團隊合作的培育效益。

鄭文燦強調，產業系列課程讓大家對機器人設計有實證了解，透過競賽激發大家學習意願。包括市議員彭俊豪、市府教育局長高安邦、青年局長顏蔚慈、中壢區長吳宏國均一同出席活動。