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2019桃園設計獎　三大組前15強競逐最高獎金8萬

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▲2019桃園設計獎、三大組前15強揭曉。（圖／青年局提供）

▲明志科大學子設計的女性婦科自主檢測器。（圖／青年局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市青年局主辦的「2019桃園設計獎」，以《叢生。Vitality 》為名，向全台18到30歲的年輕設計師們發出邀請，獲得來自各地的356組作品響應，經評審精挑細選，三大組前15強終於揭曉！入圍者將進入下一階段的網路人氣投票，並在9月20到23日的決賽和桃園設計展中，爭取桃園設計金獎與最高8萬的獎金！▲2019桃園設計獎、三大組前15強揭曉。（圖／青年局提供）

▲年輕設計師重定義系統組合傢具的作品。（圖／青年局提供）

青年局25日指出，此次競賽主題「Make Our Life Better！」的號召下，各組的作品都相當精采：商設組作品非常有創意，有青年設計師投稿了充滿海洋風格與風味的浪花造型點心，也有來自中原大學年輕人希望讓原住民孩子重新接納傳統野菜料理的食譜；數媒組的評審表示本次入圍作品製作得都相當細膩。▲2019桃園設計獎、三大組前15強揭曉。（圖／青年局提供）

▲實踐大學馬來西亞僑生，為表達自己對家人的思念所做的定格動畫。▼自照護者角度深入長照議題的劇情短片。（圖／青年局提供）▲2019桃園設計獎、三大組前15強揭曉。（圖／青年局提供）

例如一件實踐大學馬來西亞僑生，為表達自己對家人的思念所做的定格動畫，還有一部自照護者角度深入長照議題的劇情短片；工設組裡則充滿各式改變生活的好設計，像明志科大學子設計的女性婦科自主檢測器、年輕設計師重定義系統組合傢具的作品，都得到了評審相當高的評價。▲2019桃園設計獎、三大組前15強揭曉。（圖／青年局提供）

▲充滿海洋風格與風味的浪花造型點心。（圖／青年局提供）

今年以來青年局建立了9校25系的桃園大專設計學群聯盟，補助18場畢展活動，鼓勵學生到全國各地參展和參賽，期桃園建立一個指標性的設計獎、設計展，讓桃園的學子不用往台北去、外地的設計師想往桃園來，促使更多設計人才在桃園交流。▲2019桃園設計獎、三大組前15強揭曉。（圖／青年局提供）

▲中原大學年輕人希望讓原住民孩子重新接納傳統野菜料理的食譜。（圖／青年局提供）

桃園設計獎最刺激的決賽將在9月21日於桃園興光堡壘創意聚落登場，45組入圍者的作品也會於9月20至23日間展覽，歡迎民眾線上搜尋「桃園設計獎」並在官網為你最喜歡的作品按下分享，一起為傑出作品集氣，看看在9月21日決賽時，你最愛的作品能否成為人氣王吧！
桃園設計獎官網：https://www.tyda.org.tw/works

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關鍵字：桃園,青年局,2019桃園設計獎

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