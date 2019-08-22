韓國瑜解密「遲到25分上哪去」！臉書PO出佛光山：祝星雲大師吉祥平安

▲韓國瑜22日早原訂與日本民主黨參訪團會面卻遲到25分鐘。（圖／記者賴君欣攝）



記者洪正達、莊智勝／高雄報導

高雄市長韓國瑜原定22日上午10時30分要與日本自民黨青年局局長佐佐木紀眾議員會晤，但到了約定時間，韓市長卻行蹤成謎，放任現場90位日籍貴賓傻等，足足遲到了25分鐘才一臉歉意地走進鳳山行政中心會議室。針對這消失的25分鐘，韓國瑜解釋，自己是到美濃、大樹參加官員家長告別式；但據了解，韓國瑜的「大樹行程」是到佛光山替星雲法師祝賀92歲壽誕，並參加供僧法會，為大高雄及台灣祈福，由於法會不便中途離席，再加上路途遙遠，因此才會遲到。

佐佐木紀眾議員率90名日籍官員拜訪高雄，上午10時30分進行會晤時，日方官員準時走進會議室內就座，但高雄大家長韓國瑜卻遲遲未現身，空下中央的「市長大位」讓現場外賓傻等。副秘為了撐場面，先行開始「歡迎致詞」，直到25分鐘後，韓國瑜才姍姍來遲，一臉歉意地走進會議室，還拿起一模一樣的「歡迎致詞稿」再歡迎一次，令現場氣氛略顯尷尬。

由於日本相當重視守時，韓國瑜卻在會晤日籍官員時上演大遲到，遭外界批評「非常失禮」。對此，韓國瑜會後接受媒體聯訪時也做出解釋，表示自己一大早就有行程，先是趕到美濃、接著又再趕往大樹，最後再回到鳳山，「高雄真的非常大！重點是，我已經先跟日方報告過了，他們也都非常諒解！」

▲佛光山每年農曆7月22日都會替星雲法師祝壽，韓國瑜今早也到場，祝賀星雲法師92歲壽誕。（圖／翻攝韓國瑜臉書）

據了解，韓國瑜一早前往美濃是參加客委會主委黃永卿母親的告別式，市府各局處首長也有到場，韓國瑜約在8時30分抵達告別式現場，並入內捻香致意；而韓國瑜的「大樹行」則是前往佛光山替星雲法師祝壽，並參加供僧法會祈福，中途不便離席，因此時間上耽擱，晚了25分鐘才回到鳳山。

韓國瑜稍早在臉書PO文指出，「農曆七月是孝親報恩祈福修善的孝道月、報恩月和吉祥月，佛光山今舉辦「供僧法會」為大高雄及台灣祈福。祝福星雲大師吉祥平安、所有大德福慧增長，同時為整個大高雄與台灣祈福，祈求一切風調雨順、國泰民安。」

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▲韓國瑜與日本代表團互贈禮品。（圖／記者賴君欣攝）