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神級美味、專業職人進駐…桃園G10貨櫃市集看見新創思維

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▲桃園G10貨櫃市集，歐風食尚陪你FUN暑假。（圖／青年局提供）

▲桃園G10貨櫃市集，充滿歐風食。（圖／青年局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園中正藝文特區生活圈的「G10 GO！市集」，以貨櫃屋為主體打造結合文創產業與新創思維的青藝聚落，隨著盛夏來臨，也華麗變身！市府青年局1日指出，「G10 GO！市集」首場盛會於7月7日由「夏日微醺草地音樂派對」登場，即刻報名有100組、可獲得100元的食尚消費券。

▲桃園G10貨櫃市集，歐風食尚陪你FUN暑假。（圖／青年局提供）

▲桃園G10貨櫃市集「美食區」。（圖／青年局提供）

青年局表示，想要與我們一起再醉情網，享受愜意人生嗎？「夏日微醺草地音樂派對」邀請你一起穿上浪漫白衫，一起耍White，在精緻餐具與優雅花卉的擺飾下，體驗草地上的風格餐桌。午後聽著爵士樂，夜晚來場星空電影院，跟著Mia回到《樂來越愛你》的La La Land。

▲桃園G10貨櫃市集，歐風食尚陪你FUN暑假。（圖／青年局提供）

▲桃園G10貨櫃市集內文創區。（圖／青年局提供）

「G10 GO！市集」，自去年11月開幕以來，廣受年輕族群和親子家庭的喜愛。隨著暑假的到來，為了強化遮蔭功能並提供更舒適豐富的休憩遊逛空間，剛完成裝修再次開放的G10，多了夏日遮陽頂棚和企業特色貨櫃，每個週末也將有各式手作體驗課程與街頭藝人演出，讓你有一個FUN玩酷暑的假日好去處。

▲桃園G10貨櫃市集，歐風食尚陪你FUN暑假。（圖／青年局提供）

▲桃園G10貨櫃市集。（圖／青年局提供）

「美食區」內除了有令饕客懷念的貨櫃美食外，未來每週還有像是黑膠漢堡、燈塔餐車、River & Truck、BuBu kitchen等不同的特色餐車快閃出沒，大賣墨魚漢堡麵包、古巴三明治、窯烤披薩、手撕豬、德州煙燻豬腳、墨西哥捲餅、手打牛肉漢堡等人氣美食，讓你不用靠緣分就能吃到神級美味。▲桃園G10貨櫃市集，歐風食尚陪你FUN暑假。（圖／青年局提供）

▲桃園G10貨櫃市集內文創區。（圖／青年局提供）

「文創區」則擴大號召超過25名專業職人進駐，展售琳瑯滿目的純手工製品，包括乾燥花藝、風格飾品、個性皮革、多肉植栽、手工烘焙等。還有企業贊助進駐的「三大神級貨櫃」！展示木質綠建材傢俱的「境東景觀」，帶你看見更優質的生活空間；「中華emoving」現場展示全國首台快充型電動機車iE125，比起一般電動機車更快！快強！更有力！；「大日開發」則特別打造Mini版的「桃園青年體驗學習園區」，讓你不用跑到新屋即能免費體驗大型急流棒和立面彈珠檯！

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關鍵字：桃園,G10貨櫃市集,新創思維,青年局

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