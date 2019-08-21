史上最會「速」…已婚美熟女誘投資吸金16億　再找小鮮肉交往騙209萬

▲34歲僅國中畢業的詐騙女王。（圖／翻攝自曾甯嘉臉書）

記者陳雕文／新北報導

新北市甯嘉科技公司自2015年起以超高獲利吸引民眾投資，還多次招待出國旅遊、贈送賓士名車，尾牙又找來藝人謝金燕、玖壹壹等人開唱，讓投資客一窩蜂掏錢，最後16億全被漂亮的女負責人拿去賭博、買名車，最後經營不下去乾脆避不見面；此外，她還隱瞞已婚身分跟別人交往，找各種理由騙了209萬。

判決指出，外型出眾的曾甯嘉（34歲）僅國中畢業，從2015年起，對外誆稱自己和遠傳電信的高層訂有契約，她的姊姊曾桂汶（37歲）在陽明海運公司任職，所以認識手機大盤商，可以低價批入蘋果公司、三星公司的新款智慧型手機，投資人投資後，除了可以拿手機使用，多的手機也能委託甯嘉科技代售，賺取買賣價差。

該吸金集團宣稱，投資期間從一周到2個月不等，每支手機的投資利潤約在1500元至4000元之間，且期滿保證可領回投資本金，負責人曾甯嘉除了依據不同廠牌、型號的手機訂定投資價格，還會跟著手機公司推出的新款式，調漲投資金額，吸引不少民眾掏錢投資。

到了2016年5月間，曾甯嘉因賭博欠了上億元賭債，且出現3000多萬元的資金缺口，更改投資方案，變成僅能單純投入資金，由甯嘉科技代銷。同年12月她在新北市蘆洲區成立未向政府主管機關登記在案的「甯嘉科技公司」，找其胞姊曾桂汶擔任執行長，並打出「只要投資人單次訂購1000支手機，且投資滿3個月以上，就可獲贈賓士轎車或200萬元等值的轎車」的噱頭吸引投資。

▲曾甯嘉隱瞞自己已婚的身分，跑去跟小鮮肉交往，再巧令名目要錢，前後騙了209萬元。（示意圖，與新聞當事人無關／記者李佳蓉攝）

為了取信投資人，曾甯嘉不定期推出招待投資人出國旅遊的好康，連續3年都在五星級飯店舉辦公司尾牙宴，還請來謝金燕等大咖藝人表演，讓很多人感覺賺到錢，資金就越投越多，甚至找來家人朋友投資，檢調查出共有100多名投資人被騙，投資金額少則100萬、200萬元，最多有親友共同投資達約7000萬元。

據了解，曾甯嘉吸金詐騙來的錢，大都被她用來償還賭債，或是購買千萬名車、鑽表、鑽戒，沉浸在奢華享受的物質生活當中。但是從2017年底起，無力支付高額報酬、紅利，拖到了2018年7月乾脆將甯嘉科技與門市關閉後避不見面，投資人才驚覺上當。曾甯嘉出庭時對於吸金犯行僅坦承部分事實，辯稱自己確實有在經營手機買賣的生意等，只是欠債太多才會用投資款償還。

法官痛批曾甯嘉破壞國家金融秩序，害許多民眾血本無歸，造成經濟問題，且姊妹倆也無法賠償大多數受害者，因此依違反《銀行法》判處曾甯嘉16年徒刑，併罰5千萬元，另追繳未扣案犯罪所得4億元，曾桂汶則被判刑10年；可上訴。

除此之外，曾甯嘉先前隱瞞已婚身分，竟以結婚為前提誘騙年輕力壯的謝姓男子交往，再以各種理由要錢（比方遭地下錢莊追殺等），前後騙了謝男209萬餘元，新北地院考量兩方已達成和解，21日再依詐欺罪判曾女3月徒刑，可易科罰金9萬元；亦可上訴。

▼甯嘉科技公司涉嫌誆騙投資智慧型手機吸金高達15億元，尾牙還找來謝金燕表演。（圖／翻攝黃子佼臉書）