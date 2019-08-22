貸款遭騙背債百萬！原住民「血淚陳情信」　檢警破獲詐騙集團6人收押

▲警方在詐騙集團辦公室、鄭姓主嫌住處起出贓款632萬元。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜、莊智勝／高雄報導

南投一名原住民為了讓母親安享晚年，誤以為「玉山國際」為銀行相關企業，打電話向對方貸款，不料卻落入詐騙集團的圈套中，莫名背了一身債，就連名下房產都被拿去抵押，未來恐面臨法拍命運，無奈之餘只好寫下「血淚陳情信」給高雄檢方，意外協助雄檢一舉破獲詐騙集團，將涉案的鄭姓主嫌等16名男女一舉逮獲，其中6嫌遭聲押獲准。

警方調查，以鄭姓男子為首的詐騙集團創立「玉山國際財富管理顧問」、「玉山資產行銷有限公司」進行非法高利貸，還特意鎖定涉世未深的年輕人、急需用錢之民眾招攬，利用手機簡訊、社群網站、傳單等媒介爭取曝光，還主打「保證申辦」、「利率超低」；由於其名稱與「玉山銀行」相似，不少民眾誤以為其為銀行關係企業，收到借貸訊息後，落入詐騙集團的圈套中。

南投一名原住民血淚控訴，母親已經相當年邁，為了讓她安享晚年，本打算透過銀行借貸買地蓋房，當時收到「玉山國際」發送的簡訊後也不疑有他，立即與對方聯繫洽詢貸款，怎料竟落入圈套莫名簽下數百萬元本票，還拿了自己的房子做抵押，利息高達30%，求助無門之下，只好寫信向雄檢陳情。

▲詐騙集團幹部出入皆以雙B名車代步。（圖／記者洪靖宜翻攝）

檢警指出，該不法集團早於3月26日被破獲，但鄭姓主嫌等人竟將總公司搬遷至高雄市苓雅區某大樓內，重操舊業，且下令員工將所有LINE對話刪除，集團總會計亦配合將公司帳冊定期銷毀、帳戶領空以避免遭扣，且電腦均安裝自動還原設備，幸經專案小組進行數位採證分析扣押物、還原手機資料，順利破解該集團組織分工及運作模式。

檢警接獲舉報後經過多月蒐證，於7月15日動用專案小組，兵分多路前往台北、台中、高雄等地展開搜索，並在鄭姓主嫌住處、辦公室查獲現金632萬元，並逮捕成員共16名男女，其中鄭姓主嫌等6人經漏夜訊問後，向法院聲請羈押獲准。經初步清查發現，該集團在短短1年內即詐取服務費超過1憶4千萬元，目前全案仍持續擴大追查中。

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▼警方起出大量贓款。（圖／記者洪靖宜翻攝）