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影／「暴衝白鹿」週六襲台！22縣市「雨會怎麼下」…9張圖一次看懂

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記者李佳蓉／綜合報導

輕度颱風「白鹿」持續逼近台灣，預計於下午發布陸警！根據稍早颱風動態顯示，白鹿路徑又南偏，預估可能會從恆春一帶登陸台灣。《台灣颱風論壇｜天氣特急》也在粉專上指出，白鹿將帶來的風雨分布將為「南、東＞北、中」，首當其衝的花東、恆春週六一整天風雨都很大，特別是台東至恆春一帶。並分析全台22縣市「風雨時程」，9張圖帶你一次看懂雨怎麼下。

「暴衝白鹿」週六襲台！22縣市「雨會怎麼下」…8張圖一次看懂。（圖／粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》授權提供）
▲白鹿颱風將在週六影響全台，8張圖看懂全台「風雨時程」。（圖／《台灣颱風論壇｜天氣特急》授權提供，下同）


面對輕颱白鹿襲台！《台灣颱風論壇｜天氣特急》在粉專指出，白鹿經過2天整合滯留後，已有向西北加速跡象，也意味著路徑變數逐漸減少，預期週六白天以「台東～恆春近海」登陸機會最高，週日則會迅速登陸中國、離開台灣。雖然白鹿颱風仍在整合、增強中，但發展與調整的時間有限，最終可能以「輕颱上限」等級侵襲台灣。

請繼續往下閱讀...

粉專也分析，白鹿颱風強度、範圍不夠大，預計風雨分布將呈現「南、東＞北、中」的趨勢，對全台影響集中在週六。屆時花東、恆春一整天風雨都很大，特別是台東至恆春等地需嚴防颱風登陸時的狂風暴雨。至於南部、澎湖待颱風過山後須小心回南現象帶來的強風豪雨；北部、中部風雨感受有限，但北北基受地形影響，仍不時會有強陣風；位於背風面的桃竹苗、中部則要留意焚風。

《台灣颱風論壇｜天氣特急》也推出獨家的「風雨時程」，透過以下8張圖分析全台22縣市「雨會怎麼下」：

「暴衝白鹿」週六襲台！22縣市「雨會怎麼下」…8張圖一次看懂。（圖／粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》授權提供）

【北北基】

8/23（五）
下午：外圍環流影響，偶有零星陣雨
晚上：外圍環流影響，偶有零星陣雨

8/24（六）
凌晨：外圍環流影響，風雨增強
上午：颱風逐漸靠近，間歇性陣雨，偶有較大陣風
下午：颱風最接近時刻，雨勢逐漸轉小，風勢逐漸增強
晚上：雨勢轉小，但風勢持續增強，基隆北海岸及大台北地區東側受地形效應影響，須留意較大陣風

8/25（日）
凌晨：零星陣雨，風勢持續，上述地區仍須留意較大陣風
上午：多雲，風勢大幅轉小，沿岸風勢仍強

「暴衝白鹿」週六襲台！22縣市「雨會怎麼下」…8張圖一次看懂。（圖／粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》授權提供）
 

【桃竹苗】

8/23（五）
下午：幾乎無風無雨
晚上：幾乎無風無雨

8/24（六）
凌晨：風勢漸起，局部地區開始有陣雨
上午：風勢些微增大，有間歇性陣雨
下午：風勢些微增大，有間歇性陣雨
晚上：風勢些微增大，雨勢震盪式轉小

8/25（日）
凌晨：風雨開始轉小
上午：風雨逐漸緩和

「暴衝白鹿」週六襲台！22縣市「雨會怎麼下」…8張圖一次看懂。（圖／粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》授權提供）

【中彰投雲嘉】

8/23（五）
下午：幾乎無風無雨
晚上：幾乎無風無雨

8/24（六）
凌晨：幾乎無風無雨，山區局部有雨
上午：平地局部地區開始有雨，山區局部有陣雨
下午：風勢漸起，局部地區有陣雨
晚上：風勢短時間轉小，局部地區有陣雨

8/25（日）
凌晨：回南風勢漸起，局部地區有陣雨
上午：回南風勢大，局部地區有陣雨
 
「暴衝白鹿」週六襲台！22縣市「雨會怎麼下」…8張圖一次看懂。（圖／粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》授權提供）

【南高屏】

8/23（五）
下午：風雨極有限，恆春半島有強陣風
晚上：風雨極有限，恆春半島有強陣風

8/24（六）
凌晨：風雨極有限，恆春半島有強陣風
上午：恆春間歇風雨，南部陸地風雨有限
下午：南部間歇風雨漸起，恆春風雨明顯，颱風中心過山後，南部風雨增強
晚上：南部、恆春有風雨，山區雨勢大

8/25（日）
凌晨：平地風雨漸弱，山區續有雨
上午：回南風勢大，局部地區有陣雨

「暴衝白鹿」週六襲台！22縣市「雨會怎麼下」…8張圖一次看懂。（圖／粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》授權提供）

【宜蘭】

8/23（五）
下午：高溫炎熱，沿海風浪大
晚上：間歇陣雨，風勢逐漸增強

8/24（六）
凌晨：風雨逐漸增強
上午：暴風圈掠過，強風豪雨
下午：暴風圈掠過，強風豪雨
晚上：強風豪雨

8/25（日）
凌晨：風雨逐漸減小
上午：間歇陣雨

「暴衝白鹿」週六襲台！22縣市「雨會怎麼下」…8張圖一次看懂。（圖／粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》授權提供）

【花蓮】

8/23（五）
下午：高溫炎熱，沿海風浪大
晚上：間歇陣雨，風浪增強

8/24（六）
凌晨：風雨增強
上午：暴風圈接觸，風雨快速增強
下午：暴風圈籠罩，強風豪雨
晚上：暴風圈籠罩，強風豪雨

8/25（日）
凌晨：暴風圈逐漸脫離，風雨逐漸減小
上午：間歇陣雨

「暴衝白鹿」週六襲台！22縣市「雨會怎麼下」…8張圖一次看懂。（圖／粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》授權提供）

【台東】

8/23（五）
下午：高溫炎熱，沿海風浪大
晚上：間歇陣雨，風浪增強

8/24（六）
凌晨：風雨增強
上午：暴風圈接觸，風雨快速增強
下午：颱風可能登陸，強風豪雨
晚上：暴風圈籠罩，強風豪雨

8/25（日）
凌晨：暴風圈逐漸脫離，風雨逐漸減小
上午：間歇陣雨，蘭嶼綠島風勢強勁
 

「暴衝白鹿」週六襲台！22縣市「雨會怎麼下」…8張圖一次看懂。（圖／粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》授權提供）

【澎湖】

8/23（五）
下午：高溫炎熱，沿海風浪大
晚上：高溫炎熱，沿海風浪大

8/24（六）
凌晨：高溫炎熱，沿海風浪大
上午：間歇陣雨，風浪增強
下午：間歇陣雨，風浪增強
晚上：間歇陣雨，風浪快速增強

8/25（日）
凌晨：暴風圈接觸，風雨快速增強
上午：暴風圈籠罩，強風豪雨

==========

【金門】

8/23（五）
下午：高溫炎熱，沿海風浪大
晚上：高溫炎熱，沿海風浪大

8/24（六）
凌晨：高溫炎熱，沿海風浪大
上午：間歇陣雨，風浪增強
下午：間歇陣雨，風浪增強
晚上：間歇陣雨，風浪快速增強

8/25（日）
凌晨：暴風圈接觸，風雨快速增強
上午：暴風圈籠罩，強風豪雨

==========

【馬祖】

8/23（五）
下午：高溫炎熱，沿海風浪大
晚上：高溫炎熱，沿海風浪大

8/24（六）
凌晨：高溫炎熱，沿海風浪大
上午：間歇陣雨，風浪增強
下午：間歇陣雨，風浪增強
晚上：間歇陣雨，風浪增強

8/25（日）
凌晨：間歇陣雨，風浪增強
上午：間歇陣雨

ET快訊
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關鍵字：白鹿颱風,輕颱,風雨時程,台灣颱風論壇｜天氣特急

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