影／「暴衝白鹿」週六襲台！22縣市「雨會怎麼下」…9張圖一次看懂

記者李佳蓉／綜合報導

輕度颱風「白鹿」持續逼近台灣，預計於下午發布陸警！根據稍早颱風動態顯示，白鹿路徑又南偏，預估可能會從恆春一帶登陸台灣。《台灣颱風論壇｜天氣特急》也在粉專上指出，白鹿將帶來的風雨分布將為「南、東＞北、中」，首當其衝的花東、恆春週六一整天風雨都很大，特別是台東至恆春一帶。並分析全台22縣市「風雨時程」，9張圖帶你一次看懂雨怎麼下。



▲白鹿颱風將在週六影響全台，8張圖看懂全台「風雨時程」。（圖／《台灣颱風論壇｜天氣特急》授權提供，下同）



面對輕颱白鹿襲台！《台灣颱風論壇｜天氣特急》在粉專指出，白鹿經過2天整合滯留後，已有向西北加速跡象，也意味著路徑變數逐漸減少，預期週六白天以「台東～恆春近海」登陸機會最高，週日則會迅速登陸中國、離開台灣。雖然白鹿颱風仍在整合、增強中，但發展與調整的時間有限，最終可能以「輕颱上限」等級侵襲台灣。

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粉專也分析，白鹿颱風強度、範圍不夠大，預計風雨分布將呈現「南、東＞北、中」的趨勢，對全台影響集中在週六。屆時花東、恆春一整天風雨都很大，特別是台東至恆春等地需嚴防颱風登陸時的狂風暴雨。至於南部、澎湖待颱風過山後須小心回南現象帶來的強風豪雨；北部、中部風雨感受有限，但北北基受地形影響，仍不時會有強陣風；位於背風面的桃竹苗、中部則要留意焚風。



《台灣颱風論壇｜天氣特急》也推出獨家的「風雨時程」，透過以下8張圖分析全台22縣市「雨會怎麼下」：

【北北基】



8/23（五）

下午：外圍環流影響，偶有零星陣雨

晚上：外圍環流影響，偶有零星陣雨



8/24（六）

凌晨：外圍環流影響，風雨增強

上午：颱風逐漸靠近，間歇性陣雨，偶有較大陣風

下午：颱風最接近時刻，雨勢逐漸轉小，風勢逐漸增強

晚上：雨勢轉小，但風勢持續增強，基隆北海岸及大台北地區東側受地形效應影響，須留意較大陣風



8/25（日）

凌晨：零星陣雨，風勢持續，上述地區仍須留意較大陣風

上午：多雲，風勢大幅轉小，沿岸風勢仍強





【桃竹苗】



8/23（五）

下午：幾乎無風無雨

晚上：幾乎無風無雨



8/24（六）

凌晨：風勢漸起，局部地區開始有陣雨

上午：風勢些微增大，有間歇性陣雨

下午：風勢些微增大，有間歇性陣雨

晚上：風勢些微增大，雨勢震盪式轉小



8/25（日）

凌晨：風雨開始轉小

上午：風雨逐漸緩和

【中彰投雲嘉】

8/23（五）

下午：幾乎無風無雨

晚上：幾乎無風無雨

8/24（六）

凌晨：幾乎無風無雨，山區局部有雨

上午：平地局部地區開始有雨，山區局部有陣雨

下午：風勢漸起，局部地區有陣雨

晚上：風勢短時間轉小，局部地區有陣雨

8/25（日）

凌晨：回南風勢漸起，局部地區有陣雨

上午：回南風勢大，局部地區有陣雨







【南高屏】

8/23（五）

下午：風雨極有限，恆春半島有強陣風

晚上：風雨極有限，恆春半島有強陣風

8/24（六）

凌晨：風雨極有限，恆春半島有強陣風

上午：恆春間歇風雨，南部陸地風雨有限

下午：南部間歇風雨漸起，恆春風雨明顯，颱風中心過山後，南部風雨增強

晚上：南部、恆春有風雨，山區雨勢大

8/25（日）

凌晨：平地風雨漸弱，山區續有雨

上午：回南風勢大，局部地區有陣雨





【宜蘭】

8/23（五）

下午：高溫炎熱，沿海風浪大

晚上：間歇陣雨，風勢逐漸增強

8/24（六）

凌晨：風雨逐漸增強

上午：暴風圈掠過，強風豪雨

下午：暴風圈掠過，強風豪雨

晚上：強風豪雨

8/25（日）

凌晨：風雨逐漸減小

上午：間歇陣雨

【花蓮】

8/23（五）

下午：高溫炎熱，沿海風浪大

晚上：間歇陣雨，風浪增強

8/24（六）

凌晨：風雨增強

上午：暴風圈接觸，風雨快速增強

下午：暴風圈籠罩，強風豪雨

晚上：暴風圈籠罩，強風豪雨

8/25（日）

凌晨：暴風圈逐漸脫離，風雨逐漸減小

上午：間歇陣雨

【台東】



8/23（五）

下午：高溫炎熱，沿海風浪大

晚上：間歇陣雨，風浪增強



8/24（六）

凌晨：風雨增強

上午：暴風圈接觸，風雨快速增強

下午：颱風可能登陸，強風豪雨

晚上：暴風圈籠罩，強風豪雨



8/25（日）

凌晨：暴風圈逐漸脫離，風雨逐漸減小

上午：間歇陣雨，蘭嶼綠島風勢強勁



【澎湖】



8/23（五）

下午：高溫炎熱，沿海風浪大

晚上：高溫炎熱，沿海風浪大



8/24（六）

凌晨：高溫炎熱，沿海風浪大

上午：間歇陣雨，風浪增強

下午：間歇陣雨，風浪增強

晚上：間歇陣雨，風浪快速增強



8/25（日）

凌晨：暴風圈接觸，風雨快速增強

上午：暴風圈籠罩，強風豪雨

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【金門】



8/23（五）

下午：高溫炎熱，沿海風浪大

晚上：高溫炎熱，沿海風浪大



8/24（六）

凌晨：高溫炎熱，沿海風浪大

上午：間歇陣雨，風浪增強

下午：間歇陣雨，風浪增強

晚上：間歇陣雨，風浪快速增強



8/25（日）

凌晨：暴風圈接觸，風雨快速增強

上午：暴風圈籠罩，強風豪雨

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【馬祖】



8/23（五）

下午：高溫炎熱，沿海風浪大

晚上：高溫炎熱，沿海風浪大



8/24（六）

凌晨：高溫炎熱，沿海風浪大

上午：間歇陣雨，風浪增強

下午：間歇陣雨，風浪增強

晚上：間歇陣雨，風浪增強



8/25（日）

凌晨：間歇陣雨，風浪增強

上午：間歇陣雨