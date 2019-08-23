白鹿陸警14:30發！繼續增強再飆速　「花東、中南部周六全面警戒」

▲白鹿颱風清晨發布海上警報，預計下午14:30發布陸警。（圖／翻攝自RAMMB）

記者賴文萱／台北報導

白鹿颱風目前約以每小時25公里速度持續逼近台灣，若依此路徑預估，氣象局將於14點30分發佈陸警，周六主要以花東及中南部需要警戒。但實際陸警縣市範圍，因為白鹿未來還有增強可能，暴風圈也可能再擴大，因此則要等到下午預報出爐才能確定。

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根據氣象局11點30分的颱風動態顯示，白鹿以每小時25公里的速度持續向西北前進，暴風圈正逐漸朝台灣東南部海面接近，對東南部海面、巴士海峽及台灣海峽南部構成威脅。預計白鹿未來強度仍有增強空間，且暴風圈也有擴大的趨勢，氣象局將在14點30分發佈陸警。

▲氣象局發布白鹿海警，預估颱風中心將掃過恆春一帶。（圖／翻攝中央氣象局）

氣象預報員陳伊秀表示，上午11點30分最新的預報，白鹿的路徑大致跟上午差不多，目前仍預估颱風中心會掃過恆春半島這一帶，主要是因為太平洋高壓勢力較強，以及颱風重組整合過程導致路徑南偏。

▲氣象局簡正伍婉華說明白鹿颱風最新動向。（圖／記者莊喬迪攝）

氣象局簡正伍婉華表示，氣象局在清晨5點30分時發布白鹿海警，其暴風圈正逐漸朝台灣東南部海面接近，對台灣東南部海面、巴士海峽及台灣海峽南部構成威脅；預計此颱風未來強度有增強且暴風圈有擴大的趨勢，接近台灣時是生命期最強的時候，預估以較強輕颱影響台灣，依照目前路徑來看，氣象局下午就將發布白鹿陸警。

今天受到颱風接近影響，台灣東、西部天氣差很大，伍婉華說，東半部地區白天隨著一波波雲系接近，雲量慢慢增多，有短暫陣雨情況，下半天之後到深夜降雨將逐漸增大。西半部地區則是要留意高溫悶熱天氣，各地高溫估會有35度左右，苗栗以北地區更要留意36度以上高溫發生，山區、近山區平地午後要留意短暫陣雨。

周六是颱風影響台灣最明顯的時候，全台都會有下雨狀況，尤其是東半部、南部地區更要嚴防局部性大雨或豪雨，其山區更要特別注意局部性大豪雨發生。