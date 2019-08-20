▲ 拆基隆火車站蔣公銅像、扯分局長帽，蔡丁貴遭判拘役50日。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）

記者郭世賢／基隆報導

2017年自由台灣黨黨主席蔡丁貴，企圖強拆基隆火車站蔣介石銅像，號召17位民眾，導致火車站圓環交通一度癱瘓，由於事前申請並未獲准，並與警方發生拉扯，基隆地檢署2018年已違反集會遊行法，將18人全部起訴，基隆地院20日宣判，蔡丁貴應執行拘役50日，可易科罰金5萬元。



判決書指出，2017年2月27蔡丁貴為表達「228事件殺人元凶蔣介石」、「臺灣獨立建國」等訴求，號召17位民眾前往基隆火車站前方，企圖用繩索拉倒蔣介石銅像，由於事前集會遊行申請並未獲准，因此被優勢警力制止，蔡丁貴等群眾轉而佔據周邊道路抗議，導致交通癱瘓。

2017年3月8日蔡丁貴再度率眾至基隆火車站前圓環，要再度強拆銅像，仍被警方阻擋制止，蔡丁貴為表達抗議，竟然強摘員警帽子丟在地上，甚至連分局長警帽也被強脫下丟棄，拉扯中場面相當混亂，交通一度癱瘓。



檢察官2017年全案偵結，依警方舉牌依違反集會遊行法及侮辱公務員兩罪嫌，提起公訴，由於蔡丁貴集會遊行申請並未獲准，警方到場舉牌警告也置之不理，繼續聚眾唱歌或靜坐、站立等方式佔用車道；而佔據車道涉公共危險罪嫌方面，檢方認為蔡丁貴等人在警方勸導後，就配合騰出一部份車道，且警方在場疏導交通，人車得以慢慢通過情況，予以不起訴處分。



20日下午基隆地方法院審結宣判，蔡丁貴首謀犯集會遊行法不遵令解散罪，兩案各處拘役20日，又犯侮辱公務員罪，處拘役20日，應執行拘役50日，如易科罰金，以1000元折算1日，仍可上訴。