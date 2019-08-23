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香港機場「禁制令」獲批延長！　機管局登廣告籲「愛護機場」

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▲▼ 14日香港機場狀況 。（圖／記者黃彥傑攝）

▲14日香港機場狀況 。（圖／記者黃彥傑攝）

記者鄭思楠／綜合報導

反對修訂《逃犯條例》的示威活動一波接一波，有香港網友計畫本週六（24日）再發起機場「和你塞」行動，打算藉此「測試機場交通壓力」。對此，機管局決定申請延長「臨時禁制令」，目前已獲得法院批准，直到案件審訊或有進一步命令。

綜合港媒報導，示威者上周連續兩日（12日、13日）在香港機場集會，癱瘓了機場運作。機管局於14日上午取得法庭臨時禁制令，禁止任何人在香港國際機場非法集會，並實施臨時人流管制措施，申請的禁制令於今日到期。

機管局指出，向法庭申請臨時禁制令是禁止任何人「非法地」及「有意圖地」阻礙或干擾香港國際機場的正常使用，目前已經留意到24日有人會用不同方式妨礙香港國際機場運作，例如故意堵塞前往機場的道路，因此針對臨時禁制令申請延期。

據悉，「和你塞」行動將在24日早上7時開始，網友要求民眾使用公共交通工具如機場鐵路、機場巴士，計程車、私家車不斷來往機場，藉此「測試機場交通壓力」。他們也強調活動和平，並不會叫任何口號，並不會強行阻擋任何旅客、機組人員等進出客運大樓。

香港航空業等7間工會聯合發聲明表示，先前的機場集會已嚴重損害香港機場的聲譽和經濟，「帶來不可估量的損失」，「堅決反對任何以達到政治目的而影響機場運作的行動」，要求示威人士停止衝擊機場，不要再以香港經濟命脈作賭注。

此外，機管局今天還在多家報章刊登廣告，呼籲年輕人本著熱愛香港的心，拒絕參與或支持任何妨礙機場正常運作的行為。

▼示威者上周连续两日（12日、13日）在香港机场集會 。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼ 14日香港機場狀況 。（圖／記者黃彥傑攝）

ET快訊
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1千年僅53天！今天「20190823」超罕見...錯過再等

關鍵字：和你塞,香港機場,機管局,禁制令,示威者,反送中,逃犯條例

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