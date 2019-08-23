飯店1晚價格「跌到3分之1以下」　反送中衝擊香港經濟

▲「反送中」對香港經濟造成影響，圖為香港818集會。（圖／記者黃彥傑攝）

記者馬叔安／綜合報導

隨著「反送中」延燒，香港觀光業也受影響，除了外傳當地有若干酒店給員工放無薪價、零售業下滑，也有媒體報導，香港失業率上升，第二季度經濟增速創10年來新低，有酒店房間入住房價，相較於相同房間1個月前的價格，如今的價格相當於半價。

「每日經濟新聞」微博指出，近日來香港的旅遊、酒店、餐飲和零售等多個行業，都受到嚴重影響，有香港市區酒店在周六的雙人房，1晚的價格在200多至500多元港幣（約新台幣800元至2000元）不等，有酒店房間入住房價低至193港元（約新台幣772元），比已使用小時數收費的「鐘點房」還要便宜。

微博舉例，以往旺季價格可達1晚3000元的尖沙咀某酒店，現在1晚的價格不到1000元，香港商務及經濟發展局長邱騰華日前表示，部分酒店入住率已出現雙位數跌幅，各別的跌幅達到30%和50%。

受反修例影響，香港零售業自6月開始急速下滑，8月的銷售額更大跌超過5成。對此，香港零售管理協會22日緊急呼籲，商舖業主應減租5成，為期6個月，否則不少零售商可能面臨裁員、結業等困境。

此外，香港示威活動重創當地旅遊經濟，酒店首當其衝入住率應聲下跌，紛紛採取措施「救亡」。除洲際酒店要求所有員工分別要在8月和9月放無薪假期及年假外，有傳香港首富李嘉誠旗下的長江實業集團也出招，要求旗下10間酒店員工本月起放無薪假。

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