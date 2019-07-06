高雄「君鴻酒店」確定歇業！資遣600名員工　主管說法曝光

▲高雄知名「君鴻酒店」5日驚傳歇業的消息。（圖／東森新聞）

生活中心／綜合報導

高雄知名地標85大樓內的君鴻酒店5日證實歇業消息，原因是君鴻原業主積欠債務，導致君鴻被政府法拍，7日就要針對拍賣金額實施分配。君鴻酒店舊團隊主管表示，基於保障公司員工權益，董事會才在4日忍痛選擇歇業，至於歇業後消費者的權益，他們會盡力安排轉移相關業者服務。

根據了解，君鴻酒店前身為高雄金典酒店，位在高雄地標「85大樓」中37樓至85樓、有590間房間，為全台最高的五星級觀光飯店。原業主幸福人壽董事長鄧文聰因積欠債務，導致君鴻酒店被政府法拍，並且由海霸王二代經營者莊自立掛名負責人的凱德唐公司以54.4億元得標。

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君鴻酒店5日歇業的消息曝光後，酒店員工事前都沒有收到任何的消息、相當錯愕。君鴻酒店新聞稿表示，產權被法拍後，法院4日給君鴻下達通知，必須在8日完成債權人款項分配，為了保障君鴻目前近600名員工的資遣費和薪水，舊團隊只能做出歇業的決定。

▲君鴻酒店舊團隊表示，消費者的權益也正在處理。（圖／翻攝自君鴻國際酒店網頁）

君鴻酒店舊團隊主管表示，「拍賣的金額要實行分配，而在7月8日以前一定要登記，員工的資遣費如果要被列為最優先的話，你一定要先辦理……，前提就是要先辦理歇業」。只是君鴻酒店還包含了餐廳、飯店和健身房等，就有消費者擔心，餐券變廢紙、權益受影響。

君鴻酒店舊團隊主管說，他們現在主要是把員工的權利列為最優先，當然消費者的權益也正在處理，像是已預訂餐旅的消費者權益、購買餐券的消費者權益，他們也都會盡快處理，安排轉移相關行業的業者提供服務，包括對高雄市政府活動的取消也感到非常抱歉。

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