影／白鹿「登陸落點」出爐！80%從台東直穿台灣　災害預報士：周六下午強風豪雨

記者許力方／綜合報導

第11號輕度颱風「白鹿」（Bailu）持續朝西北向台灣逼近，各國預測路徑有稍往南修正的趨勢。中央氣象局預估，24日（周六）是影響最明顯，全台都有強風暴雨，23日（周五）發布海警、不排除下半天發布陸警，災害預報士賈新興則分析，初判白鹿中心於24日下午1至3時在台東成功附近登陸的機會高，2006年類似路徑的凱米颱風就為東南部地區帶來大豪雨等級降雨。

▲白鹿持續朝西北向台灣逼近。（圖／翻攝NOAA）

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賈新興引述22日下午2時的各國官方預報情資，顯示路徑漸趨一致，白鹿將登陸並通過台灣。初步研判白鹿颱風中心將於24日下午1至3時在台東成功附近登陸的機會高，落點分布大致在花蓮鳳林到台東大武附近。系集預報路徑顯示，約有20%機率颱風在秀姑巒溪以北登陸，將近80%在秀姑巒溪以南登陸。

▲白鹿「登陸落點」80%從台東直穿台灣，災害預報士：周六下午強風豪雨。（圖／中央氣象局）



賈新興指出，颱風中心登陸附近通常是風雨最明顯的地區，根據過去類似的颱風路徑，以2006年5月襲台的「凱米」颱風作為參考，當時導致東部、南部部分地區道路中斷，農業損失超過1.6億元。但因每個颱風結構強度移動速度和大環境都不同，詳細風雨預報則要等陸上警報發布後，才能進一步確認。

根據氣象局資料庫，凱米颱風侵襲雨量分布圖顯示，颱風靠近時將先為恆春半島、中南部山區帶來雨勢，接著暴風圈觸碰海域後，東半部降下大雨，一直到颱風登陸，為東半部、南部地區帶來豪雨甚至大豪雨等級雨勢其中24小時累積最大降雨落在東吉島271.7毫米，其次為恆春174毫米、蘭嶼165.5毫米。

至於凱米颱風侵台期間最大風速和最大陣風分布圖則顯示，最大風速落在玉山每秒達28.3公尺、東吉島每秒27.8公尺，最大陣風在成功每秒60.1公尺、玉山每秒51.5公尺。

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▼白鹿類似2006年的凱米颱風，當時為東、南部地區帶來大豪雨。（圖／中央氣象局、翻攝天氣風險公司）

