白鹿颱風旋轉中心明確起來了！　鄭明典：未來模式預報比較可信

▲氣象局副局長鄭明典說，白鹿颱風的旋轉中心在下午過後明確起來了。（圖／翻攝自RAMMB）

記者賴文萱／台北報導

白鹿颱風持續逼近台灣，由於目前路徑預報有侵台可能，颱風動態備受關注。對此，氣象局副局長鄭明典在臉書PO出衛星雲圖指出，下午過後，颱風的旋轉中心明確起來了，未來預報模式會比較容易理解，或對一般人來說，就是比較可信。

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▲白鹿颱風8/22 1400路徑潛勢預報。（圖／中央氣象局）

根據氣象局下午2點的颱風路徑潛勢預報顯示，白鹿颱風周六從花東登陸的機率最高，但路徑還有變數，也不排除從台灣南端近海或巴士海峽通過。若依此路徑，最快周五清晨到上半天發布海警，下半天發布陸警。

鄭明典則在臉書PO出颱風衛星雲圖說明，預報員有時會說，颱風雲系還在整合階段，指的通常是颱風還沒有單一明確的旋轉中心的階段。在這種發展或整合階段，雲圖中常常可以看到許多旋轉的渦旋，不只低層，在高層雲系中也常有多旋轉中心的現象。

▲鄭明典說，在颱風發展或整合階段，預報模式雖有參考價值，但需要更小心地比對跟詮釋。（圖／翻攝自RAMMB）

他說，但是在模式中，因為解析度不足，小旋轉中心很難長時間存在，所以模式常會提早出現一個整合中心，而這個整合中心其實有點隨機發生，因此在這個階段，模式的颱風定位和觀測的颱風定位不同也就不足為奇，「這階段的模式預報還是有參考價值，只是需要更小心地比對和詮釋」。

不過，鄭明典說，下午過後颱風的旋轉中心明確起來了，所以未來模式的預報會比較容易理解，或對一般人來說，就是比較可信。