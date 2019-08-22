「白鹿」颱風逼近　國軍3萬4千兵力待命

▲參謀總長沈一鳴召開國防部災防整備會議。（圖／國防部提供）



記者林銘翰／台北報導

國防部22日表示，為因應「白鹿」颱風可能對台灣地區造成影響，參謀總長沈一鳴上將於下午2時，召開國防部災防整備會議，指示各單位密切掌握天候狀況及災害潛勢區動態，主動與地方政府保持聯繫，做好最完善的災防整備，將災損降至最低。

國防部指出，國軍目前待命兵力3萬4千餘人、各類車輛機具4千2百餘部；另於林口下湖西營區、蘇澳中正基地各預置AAV7兩棲突擊車2輛、膠舟2艘，均已完成整備工作，可依令執行災防任務。

此外，因應本次颱風路徑偏南，第四、五作戰區將於23日中午12時，完成AAV7兩棲突擊車預置嘉義水上機場(2輛)、臺南官田營區(2輛)及屏東防訓中心(4輛)等3處，協助地方災害之即時救援任務。

國防部進一步表示，針對易發生土石流及淹水等潛勢區域共計91處，由各作戰區派遣預置兵力計1千6百餘人；陸軍航特部及海軍陸戰隊特戰小組等22組135人，亦將配合各作戰區預置兵力，同步進駐於新北烏來、桃園復興及高雄那瑪夏、桃源等18處災害潛勢區，以期於第一時間能迅速投入執行災防救援任務。

國防部強調，國軍將持續密切關注後續發展，在確保官兵安全前提下，全力配合協助地方政府執行各項災防任務，共同守護家園，確保民眾生命財產安全。

▼白鹿颱風逼近，國軍3萬4千餘人待命。（圖／國防部提供）

