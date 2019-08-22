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結構不對稱...白鹿暴風圈非正圓！　專家曝「實際風雨感受會有南北差異」

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▲▼白鹿颱風。（圖／翻攝自天氣職人吳聖宇臉書）

▲白鹿颱風結構不對稱，暴風圈非正圓。（圖／翻攝自天氣職人吳聖宇臉書）

記者賴文萱／台北報導

白鹿颱風持續逼近台灣，天氣職人吳聖宇上午分析，白鹿結構呈現不對稱狀況，西南側深對流發展旺盛，東北側對流相對較弱，因此「南側風雨會比北側明顯」，預估這樣不對稱的結構會持續到台灣附近。他說，由於白鹿暴風圈不是正圓，在實際風雨的感受就會有南北差異的現象出現。

吳聖宇說，自白鹿生成開始就呈現結構不對稱的狀況，西南側深對流發展旺盛，東北側對流發展相對較弱，整體環流中心外露在對流雲團之外，這樣的結構導致它發展較為緩慢，需要時間進行結構的重整，同時也會影響它的移動路徑。

請繼續往下閱讀...

自昨天下午颱風誕生到今天清晨颱風中心一直追著深對流雲團跑，所以看起來似乎走得十分偏西，而這樣不對稱的結構其實在定義暴風圈時也比較困難。

▲▼白鹿颱風8/22路徑潛勢預報。（圖／中央氣象局）

▲雖然白鹿暴風圈不對稱，但在實際作業上仍會把暴風圈畫成正圓型，不過，實際風雨感受就會有南北差異。（圖／中央氣象局）

他進一步指出，目前台灣的民眾已經習慣颱風中心在正中間的正圓形暴風圈，但是白鹿颱風這種結構南側的風雨應該會比北側來得明顯，南側風雨的範圍應該會也比較大，所以它實際的暴風圈可能會是南側要大於北側的不對稱狀態。

但是以現在台灣的防災作業來說，不是正圓的暴風圈可能會造成一些困擾，因此實際作業時還是將暴風圈畫成正圓型，只是實際風雨的感受就會有南北差異的現象出現，預估白鹿颱風這樣不對稱的颱風結構應該會持續到台灣附近，對台灣各地風雨的分布情況應該會有所影響。

▲▼白鹿颱風。（圖／翻攝自天氣職人吳聖宇臉書）

▲白鹿颱風目前趨向從南花蓮到台東一帶登陸機會最大，但路徑還有調整可能性。（圖／翻攝自天氣職人吳聖宇臉書）

吳聖宇分析，路徑上來說，目前大多數的模式以及官方主觀路徑預報仍將是趨向南花蓮到台東一帶登陸機會最大，雖然過去一段路徑偏西，不過預估整體的高壓駛流配置仍會將它導回西北移動，甚至初始一段時間可能還會稍為偏北一些，大方向趨向台灣東南部為主。

不過如上述，它的結構不對稱，所以路徑還有調整的可能性，一點點的變化就可能造成不同的影響結果，值得持續觀察。

若依照目前路徑，颱風海陸警報明天（23日）清晨到下午之間將陸續發布，後天（24日）影響最大，颱風中心可能在下午到傍晚之間登陸東南部，然後在深夜到周日（25日）凌晨之間進入台灣海峽南部，周日清晨應該就逐漸要遠離。

花東首當其衝，南部要留意颱風中心接近陸地、過山到進入海峽這一段時間引進西南風造成的風雨，中北部位於背風面，受影響較小。

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關鍵字：白鹿颱風,颱風,氣象局,氣象雲,吳聖宇

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