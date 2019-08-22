颱風來襲！8/23太平山遊樂區休園　壯圍沙丘文青日活動取消

▲白鹿颱風來襲，23日下午太平山遊樂區預警休園。（圖／羅東林管處提供）

記者游芳男／宜蘭報導

白鹿颱風來襲林務局羅東林管處轄屬太平山國家森林遊樂區，自8月23日下午16點起預警性休園。白鹿颱風來攪局，東北角風管處原訂8月23日辦理之「壯圍沙丘文青日」活動暫時取消。

▲白鹿颱風來襲，壯圍沙丘文青日活動取消。（圖／東北角風管處提供）

羅東林管處表示，依據中央氣象局於22日白鹿颱風預測路徑，對台灣影響最大是星期6（24日），而太平山國家森林遊樂區，因位處偏遠山區且路途較長，為顧及遊客旅遊安全，自8月23日（星期五）16點起預警性休園。

另，太平山國家森林遊樂區，8月23日自中午12點起不提供遊客入園（停止入園售票），當日蹦蹦車末班車調整為下午13:30班次，並於16點起園區預警性休園，原預定住宿遊樂區內之遊客，將全額退還所繳定金。

相關太平山封閉及開放訊息可於台灣山林悠遊網(http://recreation.forest.gov.tw)、羅東林區管理處網(http://luodong.forest.gov.tw/)、太平山官網(http://tps.forest.gov.tw)、太平山官方粉絲團(http://www.facebook.com/tps100.forest/)查詢。

羅東林區管理處提醒民眾隨時注意颱風資訊，為了安全，近日請勿前往山區進行遊憩活動。