白鹿周末快閃襲台！強風豪雨先襲東半部　一張圖看未來4天降雨熱區

▲白鹿颱風環流逐漸整合，預估周六下午颱風中心有機會從台東至恆春半島一帶登陸。（圖／翻攝自RAMMB）

記者賴文萱／台北報導

輕颱白鹿持續逼近台灣，環流已逐漸整合，周五加速往台灣靠近，氣象局預估周五清晨至上半天發布海警，下半天發布陸警。天氣風險製作一張圖說明未來4天全台下雨狀況，周六下午颱風中心有機會從台東至恆春半島一帶登陸，東半部嚴防強風豪雨，隨著颱風穿越台灣時，熱區則逐漸轉移至南部地區。

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▲白鹿颱風將襲台，各地風雨時程出爐。（圖／翻攝自天氣風險粉絲專頁）

天氣風險指出，白鹿接近台灣時，颱風強度預估為輕度颱風上限，但由於它的中心結構還在調整，預報路徑仍有往南修正的空間。不過，周六全天受到颱風影響，東半部、南部影響最大，北部有間歇性風雨，中部很熱。

各地風雨時程：

●周五：偏東風增強，西半部普遍高溫炎熱，僅南部在午後有零星的雷陣雨。

●周六：清晨起暴風圈進入東部陸地，東部風雨逐漸增強；下午颱風中心有機會於台東至恆春半島一帶登陸，東半部嚴防強風豪雨。颱風中心穿越台灣陸地同時，高雄、屏東的風雨也會明顯增強，降雨熱區逐漸轉移至南部地區。

●周日：颱風加速遠離、登陸中國福建，颱風警報陸續解除。受偏南風影響，南部持續有雨，台灣海峽風浪甚大。

●下周一：偏南風環境，北部、中部午後雷陣雨。