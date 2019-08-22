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2020總統大選　桃園藍綠輔選要將就位兩大「龍頭」對峙

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▲2020總統大選，桃園藍綠兩大黨輔選要將就位

▲2020總統大選，議長邱奕勝（左一）如何整合本土藍，贏回中央執政權，受到挑戰。（圖／資料照／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

距2020總統大選，還有4個多月，桃園市藍、綠兩大黨陣營，主要輔選架構出爐。藍、綠陣營分別由議長邱奕勝、市長鄭文燦出任黨提名總統參選人韓國瑜與蔡英文競選總部主委，形成市議會和市府兩大「龍頭」互拚選戰的局面；由於桃園選民結構是台灣縮影，具有「桃園贏、台灣就贏」的指標性作用，選局激烈可以預期。▲2020總統大選，桃園藍綠兩大黨輔選要將就位

▲市議會無盟總召李家興（左）擔任韓國瑜桃園市後援會會長。（圖／擷取自李家興臉書）

隨著選局日漸逼近，日前蔡英文由鄭文燦陪同，到中壢區慈惠堂為母娘慶生，慈惠堂董事長陳燦宏喊出「跟著鄭文燦腳步支持蔡英文，團結守護台灣」主張，使邱奕勝如何整合本土藍，贏回中央執政權，成為藍營最大挑戰，備受地方關注。▲2020總統大選，桃園藍綠兩大黨輔選要將就位

▲前市議員黃傅淑香（右）出任蔡英文桃園南區總部執行長。（圖／翻攝黃傅淑香臉書）

桃園市議會國民黨團22日表示，韓國瑜桃園競選總部主委將由議長邱奕勝擔任，副主任委員為副議長李曉鐘、黃國園黨部主委于北辰，總幹事是桃園市議會國民黨團書記長梁為超，其餘國民黨籍議員為副總幹事，最受注目的是市議會無盟總召李家興及謝美英、劉熒隆將掛名副總幹事，李家興另擔任桃園市後援會會長。另外，桃園市13區負責人也全部到位；市黨部主委楊敏盛擔任名譽主任委員。

梁為超表示，明年總統、立委大選將是一場硬仗，面對近來「黑韓」、「換韓」傳言不斷，國民黨一定要全力團結。▲2020總統大選，桃園藍綠兩大黨輔選要將就位

▲現任社會局長王安邦（左）出任蔡英文桃園北區總部執行長，恐將去職？（圖／擷取自王安邦臉書）

綠營方面總統蔡英文力拚連任，則由市長鄭文燦擔任桃園市競選總部主委，民進黨桃園市黨部主委張火爐出任總幹事，南、北區各設總部，分別由前市議員黃傅淑香、社會局長王安邦出任執行長。張火爐表示，未來執行長如有公職在身，必須先辭公職，13區分部及負責人部分，還待開會討論，但已在洽談人選，黨籍議員將按選區屬性輔選立委。

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關鍵字：2020總統大選,桃園,輔選陣營

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