影／獨立選總統須連署　郭柯王結盟最晚9月17日要表態

記者黃巈禾／綜合報導

2020大選將至，鴻海創辦人郭台銘、台北市長柯文哲、前立法院長王金平是否結盟參選，備受關注。根據中選會時程，獨立參選總統必須在9月13日至17日，受理申請為總統、副總統選舉被連署人，因此，郭柯王結盟最晚9月17日要表態是否參選。

▲郭台銘、柯文哲、王金平。（合成圖／ETtoday資料照）

藍綠參選人底定，由高雄市長韓國瑜挑戰總統蔡英文連任之路，而郭台銘、柯文哲、王金平若結盟參選將成為第三勢力。繼「桃園三結義」破局後，郭台銘、王金平確定在23日出席由台北市政府舉辦的「八二三61週年音樂饗宴」，屆時將與柯文哲「同框」。

據了解，這場三人會面的場合，是由郭台銘陣營先拋出的建議，因為「823紀念日」與中華民國有高度連結，透過柯文哲陣營盤點，最後敲定每年由北市府兵役局舉辦的823砲戰紀念公園音樂會，最後再與王金平陣營確認後，三方達成共識。

這次會面是否會談結盟，引發關注。根據中選會定案的時程，獨立參選人須在今年9月13日至17日向中選會申請為總統、副總統選舉被連署人，因此，郭台銘、柯文哲與王金平若要結盟參選總統、副總統，最遲要在9月17日表態。

中選會9月18日公告總統、副總統選舉被連署人，9月19日至11月2日中選會受理總統、副總統選舉連署書件，11月13日中選會公告總統、副總統選舉連署結果。