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快訊／郭台銘終於現身了！ 23日合體柯文哲共同出席823音樂會

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▲▼郭台銘參加永齡鴻海希望小學夏日英雄大會師暑期成果展。（圖／郭台銘辦公室提供）

▲郭台銘。（圖／郭台銘辦公室提供）

記者蔡文鈴、徐政璿、陳家祥／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘是否投入2020大選尚未明確表態，而自上月回台至今始終尚未在媒體前露臉，原本上周要於桃園一場宗教活動上「郭柯王」合體也破局。不過，本周五(23日)郭台銘已接受受台北市長柯文哲邀請，出席「八二三61週年音樂饗宴」，在這場音樂會上，柯文哲將與郭台銘首度公開同框，兩人互動將成為焦點。

郭台銘競選辦公室晚間指出鴻海集團創辦人郭台銘先生為感念先賢先烈保衛台灣犧牲與奉獻的精神，已應允台北市政府的邀請，參加本週五8月23日上午舉行之「八二三61週年音樂饗宴」，郭台銘昐響應紀念此一捍衛中華民國重要戰役，呼籲各界銘記這段歷史，並共同緬懷八二三砲戰國軍奮戰的無畏精神，向參戰官兵與遺族致敬。

針對郭台銘確定出席823音樂活動，台北市政府副發言人黃瀞瑩晚間表示，八二三具有相當重要的歷史意義，北市府也歡迎郭台銘先生共同來紀念這個重要日子。

此外，前立法院長王金平辦公室晚間也表示，關於台北市政府舉辦的「八二三61週年音樂饗宴」，辦公室有收到邀約，對於王金平是否親自出席或另派代表，王金平22日會親自公開向媒體說明。據透露，王金平出席這場活動的機會相當高。

依據《ETtoday新聞雲》21日掌握的最新消息，郭台銘陣營綜合內部以及外部所做的民調顯示，截至8月20日，在三腳督的情況下，總統蔡英文支持度30.5%、郭台銘+柯文哲28.5%、國民黨總統參選人韓國瑜26.8%。據了解，由於所剩時間不多，郭柯王三人是否聯手，兩週內就會做出決定。

據了解，在7月份底時，內部民調顯示郭柯結盟的支持度目前排名第一，郭台銘認為，若到8月底仍領先韓國瑜5％到10%，郭台銘才會考量是否出來參選。不過，截止8月20日的綜合內部和外部的民調卻顯示，郭柯結盟民調微幅下跌，讓郭台銘對於參選一事陷入長考，但所剩時間已不多，預計兩週內就會做出決定。

▲▼郭台銘、柯文哲。（合成圖／記者葉南州攝）

▲郭台銘、柯文哲。（合成圖／記者葉南州攝）

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