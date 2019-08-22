韓國瑜自爆座車遭監控　柯文哲：SNG這麼多哪需要追蹤器

▲台北市市長柯文哲時事堵訪。（圖／記者徐斌慎攝）

記者陳家祥／台北報導

國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜日前自爆座車可能被放追蹤器監控，高雄市新聞局長王淺秋更說是合理懷疑，掀起各界討論。對此，台北市長柯文哲22日表示，這時代不用什麼追蹤器，SNG這麼多，「現在手機這麼發達，除非你要易容，不然我們走在馬路上馬上被人家一拍就上傳，所以哪裡需要追蹤器？」

柯文哲接著還說，有時候想，為什麼我們要公開透明？反正你不公開透明也是每個人知道你去哪裡，「所以算了乾脆公開透明。」