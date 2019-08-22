秋節將屆桃機防疫作業落實　農委會籲勿帶肉製品月餅返台

▲農委會主委陳吉仲（左）22日下午視察桃機防疫作業，提醒旅客返台入境勿攜帶肉製品以免受罰。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

因應中秋佳節將至，農委會主委陳吉仲22日視察桃園機場防疫作業時表示，由於目前還是非洲豬瘟流行疫期，籲請旅客返台時勿攜帶含肉製品返台，若從疫區攜帶含豬肉製品的月餅返台，將面臨被裁罰20萬元，請旅客配合體諒，共同為台灣防疫把關。

陳吉仲下午前往桃園國際機場視察農委會動植物防疫檢疫局邊境防疫，也實際勘查緬甸直航班機旅客入境過程中檢疫流程，陳吉仲受訪時指出，桃園機場從8月中旬起，所有旅客手提行李都交由防檢局負責檢查，農委會為確認所有的手提行李達到「百分之百、滴水不漏」的防疫檢查，因此趕到桃機實地勘查作業流程。

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▲秋節將至，農委會提醒旅客返台入境勿攜帶肉製品月餅等入境以免受罰。（圖／記者沈繼昌攝）

陳吉仲說，中國從去年8月爆發非洲豬瘟疫情至今，台灣整個邊境防疫已屆滿一週年，實地勘察了解邊境防疫作業是否需要再加強，也感謝財政部關務署、內政部航警局、移民署等邊境單位同仁提供的防疫協助；7月至8月掌控資料中，越南非洲豬瘟陽性檢疫案例將近有3成、中國在上個月也是2成多，這個月也有1成案例，農委會希望能將邊境防疫做到滴水不漏，為台灣防疫做好把關工作。

陳吉仲強調，中秋節將屆，許多旅客入境來台都會攜帶月餅，特別呼籲旅客絕對不要攜帶含有肉製品的月餅，若被查到從疫區攜帶來台，第一次查到就會被罰20萬元，誠懇呼籲所有消費者絕對不能攜帶有含肉製品月餅進入台灣，以免被重罰。

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