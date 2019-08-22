影／超離譜！連開256張限速5km烏龍罰單搶錢　桃警硬拗：寄新的照罰

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市劉姓市民最近收到1張超速罰單，限速竟然僅5公里，收到紅單時當場傻眼，他當時車速50公里，被認定超速45公里開罰1600元，直批市府搶錢；市警局交大則解釋，經勘查位於八德區這處測速照相器並無問題，是委外包商在套印時出錯，交大重新檢視有問題的256張罰單均已撤銷，會寄新的罰單，民眾權益不會影響。

▲桃園市八德區一處測速照相器拍出限速5公里罰單，交大強調，測速器沒問題。（圖／記者沈繼昌翻攝）

劉姓市民指出，這張罰單在八德區新生路與近龍宮街36巷附近道路上被拍照，本月7日他騎機車外出，當時認為自己時速僅50公里未超速，以為是其他車輛被拍照因此不以為意，未料這幾天收到罰單，上面竟然印出限速5公里，他時速50公里已違規超速45公里被開罰1600元，當場傻眼不敢置信，質疑市府公然搶錢。

另一名王姓市民也說，警方接獲市民抱怨，知道罰單出錯了卻還要補寄罰單，感覺很荒謬，警方出錯不但未檢討，還將錯就錯硬要再開罰單，很難讓人相信執法機關的公信力，他一定會提申訴。

李姓市民認為，既然警方已承認有錯，烏龍罰單應該要全部撤銷，而非重新寄發「新的」罰單給市民，這樣豈非不認錯還要硬拗，執法單位未來如何取信於廣大市民?吳姓市民也認為，交大是執法單位，對於一般市民違規都從嚴認定，執法單位自己本身犯錯，更應勇於認錯而不是找一堆理由證明自己沒錯，錯都是別人的問題，這樣讓普羅大眾觀感很差。

▲桃園市八德區一處測速照相器拍出限速5公里發單，收到罰單民眾質疑市府搶錢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

市警局交通大隊執法組長連國豐解釋，經查該支測速桿所有功能並沒有問題，自7月26日起至8月8日，烏龍罰單總計有256件，主要是委外廠商套印時出錯，才引起民眾誤會，目前將撤銷列印錯誤罰單，再寄發正確罰單，對於商印製錯誤罰單，會依合約求償。

連國豐強調，如果市民收到罰單仍有質疑，可以提出申訴，256件違規罰單經檢視後，確實都有超速違規事實，罰單套印錯誤是事實，也會深自檢討，若市民已繳費者經查屬烏龍罰單會通知退費，權益不會受影響。

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