桃園西濱快增設區間測速　「限速90公里」9月上路開罰3000元↑

▲桃園市警局交通大隊在台61線西濱快速道路增設區間測速照相，提醒用路人依速限行駛。（圖／翻攝自新竹爆料公社）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市交通大隊最近在台61線西濱快速道路觀音至新屋路段增設區間測速照相設施，交大指出，這項區間測速設備首度在桃園市竟內裝設，該路段速限為90公里，執法路段為5.28公里，通過時間不得少於3分30秒，最快9月上路，超速開罰比照國道3000元起跳；另外，市府交通局也規畫2處易肇事路段設置區間測速設施，提醒用路人依速限行駛，以避免車禍意外發生。

《ETtoday新聞雲》記者換算執法路段5.28公里，通過時間不得少於3分30秒，相當於最高只能以平均時速90.5公里通過，否則就會開罰，限速90公里來說，「幾乎無寬限值」。

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▲桃園市警局交通大隊在台61線西濱快速道路增設區間測速照相設施。（圖／翻攝自新竹爆料公社）

市警局交大表示，桃園市轄區目前已建置約120支電桿式與124處固定式測速照相設備，其中年平均測照開單逾10萬件違規案，若以取締違規項目區分，固定式測速照相以點來判斷是否超速，一般用路人熟悉測桿位置後，會提前放慢車速，通過後再加速通行，難以收到實際嚇阻作用。

交大首度引進的區間平均速率科技執法系統，能拉長測速區間，數公里到10餘公里皆可，用路人通過此區段需維持一定車速，若超過則照相開罰，對於用路人比較能收到嚇阻效用，也可降低事故發生比率，交大經評估確定在往返車速快的台61線觀音至新屋路段，亦即北上52.43公里處到47.15公里處、南下47.25公里到52.53公里，在起訖處指標設置可辨識車牌的8支測速錄影設備，以科技系統執法，預計最快9月上路。

▲桃園市警局交通大隊在台61線西濱快速道路觀音至新屋段增設區間測速照相設施。（圖／翻攝自新竹爆料公社）

交大解釋，一般固定式測速照相桿造價從150萬到250萬元間，區間測速設備則高達600萬元，目前台61線執法路段為西濱快速道路，違規超速行駛快速道路比照國道高速公路罰則，一張紅單從3000元起跳，籲請用路人依照速限行駛，確保自身與他人行車安全。

此外，市府交通局說，交通局預計在龜山區青山路、萬壽路一段2處建置區間測速，但需經廠商勘查、測試後才能確認，目前地點尚未定案，等語廠商確認後會陸續簽約、採購、安裝與校正等作業流程，預計最快在9月至10月間啟用。

有網友在新竹爆料公社討論此項區間測速設施，有網友認為「政府又在搶錢、國庫又進帳飽飽的荷包了!小心喔！不要跟你荷包過不去..... 忍一時風平浪靜，海闊天空」，也有網友認為，只要不超速，依照規定行駛，就不怕被罰。

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