設動保警察有譜？農委會收集各方意見　動保團體拚這件事

▲教育部指出，動保教材預計9月完成編撰，並在前導學校試教。（圖／國教署提供）

記者許展溢／台北報導

保護動物意識抬頭，動保團體多年來多次召開記者會呼籲政府重視此事，設立動保警察，結果不是訴求不了了之，就是得不到回應。農委會今（20日）邀請各界提出意見，台灣動物保護行政監督聯盟（動督盟）向《ETtoday新聞雲》透露，已提出2大方向，出席代表多數有一致共識，將尋求各黨立委及政府支持。

今天會議除各動保團體參加外，還邀請屏東科技大學野生動物保育收容中心主任斐家騏，和警察專科學校、台北市動物保護處及律師等人共同討論。動督盟秘書長何宗勳提到，今年4月22日總統蔡英文接見「全國NGOs環境會議」代表團體，當時大家提出希望台灣能有「動保警察」。環團會後表達蔡英文當下回應是，現在警察人力較充裕，是有可能撥一些人，只是要再請內政部、農委會討論。

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▲農委會邀各界討論設動保警察必要性。（圖／動物保護行政監督聯盟秘書長何宗勳提供）

何宗勳表示，動保警察議題至少談了5年以上，以前都被警政署駁回，但這幾年動保意識抬頭，只要一有虐待動物議題，可以發現全國民眾都相當重視，社會也期待保護動物觀念能真正落實。只是有些縣市動檢員，無法像警察有行使職權，如進行搜索等。

▲何宗勳希望政府能趕快重視動保警察設立問題。（圖／記者許展溢攝）

何宗勳說，那天見了總統，據了解農委會主委陳吉仲也有和警政署談過，至今仍沒消息，今天農委會找來各界表達看法， 主要是收集意見，大家結論是有必要設立動保警察。會中動保團體提出2大方向，「保七總隊成立動保警察大隊」，也就是在保七總隊成立動保警察大隊（第十大隊）初期全國員額約 50-70 名，執行一段時間之後需求增加，在各縣市成立中隊、分隊，配合（聯合）各動保處所執行動保勤務。

▲保護動物意識抬頭。（圖／動物保護行政監督聯盟秘書長何宗勳提供）

另一方向則是「修改動保法23-1」，何宗勳說，直轄市、縣（市）主管機關應置專任動物保護檢查員，並得甄選義務動物保護員，協助動物保護檢查工作。，並增修內政部應設動保警察辦理本法之刑事偵查、強制處分權之執行與涉嫌虐待、傷案動物之案件。

▲動保團體認為，動保警察成立能有效嚇阻長期虐待動物者。（圖／記者許展溢攝）

斐家騏今天則舉過去台灣森林警察有段非常風光時期，不僅能有效遏止不法行為，在國際上也非常有名。何宗勳認為，若今天設了動保警察，台灣國際形象會提高，更不用說能嚇阻長期虐待動物者。何宗勳指出，下個階段要先將今天結論交給總統府，並希望各黨立委願意支持，盼在下半年立法院預算會期修法，不過非優先重大法案有難度，若修不成，短期希望保七總隊成立動保警察大隊，長期再拚修動保法。