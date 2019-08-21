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世界百大入侵種「小花蔓澤蘭」狂蔓延　專家推3招防治小撇步

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▲▼小花蔓澤蘭。（圖／林務局提供）

▲小花蔓澤蘭繁殖能力極強。（圖／林務局提供）

記者許展溢／台北報導

林務局今（21日）指出「世界百大入侵種」小花蔓澤蘭，入侵台灣生態環境危害甚鉅，由於繁殖能力強，必須經年持續防除，以避免擴大蔓延。趁小花蔓澤蘭每年開花結實前拔除，是最好防治時機，因此農委會訂定8月15日至9月15日為「小花蔓澤蘭防治月」，9月第1個星期六更訂為「小花蔓澤蘭全國防治日」。

林務局指出，今年防治月期間，各林區管理處與地方政府、民間企業社團將合作舉辦多場拔除及宣傳、收購小花蔓澤蘭活動，將在9月7日小花蔓澤蘭全國防治日邀請各界朋友攜手來除蔓。

請繼續往下閱讀...

林務局說明，小花蔓澤蘭生長速度快，政府宣導及防治已持續多年，依特有生物研究保育中心107年底調查資料顯示，國內小花蔓澤蘭分布面積已由90年51852公頃減少至5132公頃，分布面積已抑制減少90%，顯見防除成效良好。

只是小花蔓澤蘭繁殖能力極強，林務局強調仍須經年持續防治，以避免再次蔓延，且有3招小撇步，能馬上見效，包括拔淨裝袋最妥當、人工拔除最有效和開花前拔最省事。今年預計防除小花蔓澤蘭570公頃、收購195公噸，其中廢耕農園為防治重點區域，更希望透過政府與民間合作辦理各項防除活動和教育訓練，讓全國社區民眾一起動起來，保護樹木遠離遭小花蔓澤蘭纏身的「樹癌」陰霾。

▲▼小花蔓澤蘭。（圖／林務局提供）

▲小花蔓澤蘭種子細小輕盈，易隨風力、動物和昆蟲攜行。（圖／林務局提供）

小花蔓澤蘭小百科

為何小花蔓澤蘭令人聞之色變？
小花蔓澤蘭為菊科蔓澤蘭屬蔓性草本植物，原生於中南美洲，蔓莖的生長速度極快，在國外有「一分鐘一英哩雜草」之稱，其具無性及種子繁殖能力，匍匐莖的節及節間都可以長出不定根，極容易進行大量的無性繁殖，且小花蔓澤蘭種子數量非常多，每平方公尺可有17萬個種子，種子細小輕盈，易隨風力、動物和昆蟲攜行，或因人類活動而造成遠距離散播，稍不注意即會造成蔓延。

如何防除小花蔓澤蘭？
小花蔓澤蘭防治目前以人工拔除的方式為主，每年自8月開始進行第一次切蔓及拔蔓的工作，並於10月間進行第二次拔蔓作業，如此除可大量減少小花蔓澤蘭的生物量、預防小花蔓澤蘭開花結實外，同時藉由拔蔓，拔除小花蔓澤蘭之殘根，可避免隔年再萌發。另小花蔓澤蘭節及節間極易長出根及新芽，在除蔓的過程中需將其清離林地或集中覆蓋以防其無性繁殖。

自製小花蔓澤蘭環保酵素
小花蔓澤蘭環保酵素可使用於居家清潔，如洗碗、沐浴、去污、除臭及施肥等多重效用，效果良好。材料備妥黑糖、切碎的小花蔓澤蘭以及水，比例為1：3：10。將20公斤黑糖倒入圓桶內，加入200公升水，攪拌均勻後加入60公斤小花蔓澤蘭，再攪拌讓黑糖水與小花蔓澤蘭充份混合。每天翻攪一次，直至小花蔓澤蘭不再浮出水面後，放置3個月後酵素熟成即可使用。

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關鍵字：林務局,世界百大入侵種,小花蔓澤蘭,生態環境,農委會,防治

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