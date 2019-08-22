10歲罹病女孩衝上台拍手跳舞　教宗用「他的方式」展現真正的愛

▲女孩衝到教皇前面跳舞、拍手。（圖／路透）

實習記者曾筠淇／綜合報導

義大利梵諦岡的保羅六世觀眾廳（Pope's Audience Hall）在21日舉辦了一場聚會，教宗方濟各在當天譴責了虛偽且只為自身利益為優先的人，並認為教徒應要慷慨且團結。教宗在宣達的過程中，突然有一位10歲女孩走上台跳舞、拍手，但他沒有阻止女孩，還為她禱告，進而獲得台下人群熱烈的掌聲。

據Vatican News、UCA News等外媒報導，教宗昨日在保羅六世觀眾廳表示，「有多少人說他們離教堂很近，是祭司的朋友，但他們卻只是在尋找自己的利益，這些虛偽摧毀了教會。」他向主禱告，希望教徒們都能如祂溫柔，克服一切虛偽，並滋養「團結」的真理。

教宗在宣達教條時，突然有一名來自義大利拿坡里的10歲女孩Clelia Manfellotti衝上來，並在教宗所在的台階上四處走動，還在教宗面前蹦蹦跳跳，甚至發出響亮的鼓掌聲，雖然女孩的母親試圖讓她留在台下，但她仍再次跑上台。

▲教皇為女孩祈禱，展現真正的愛和包容。（圖／路透）

教宗見狀，便向安全人員示意，讓女孩也成為安全人員，而台下的其他民眾都為之動容、熱烈鼓掌。教宗告訴台下的民眾，這個女孩罹病了，不知道自己正在做什麼，因此詢問他們是否願意一同為女孩祈禱，因為「每當我們看到有人受苦，我們就必須祈禱。」

教宗不是只用嘴巴說要大家在生活中落實「慷慨」，在他的教義中，「同心同德」能讓教徒彼此關心，進而遠離貧困的禍害，他帶著信徒們進行反思，並透過自身的行為，展現出真正的愛，讓教徒們能真的團結、相互幫助，而不是惺惺作態。