奇葩口味披薩一開只見「6條棒狀物」　老闆得意：是大家最愛的部分

實習記者曾筠淇／綜合報導

披薩是許多人愛吃的義大利美食，還有些人偏愛披薩邊勝於飽滿的餡料。美國一家知名餐廳「義大利別墅餐廳」（Villa Italian Kitchen）日前推出新菜單「只是脆皮」（Just the Crust），消費者把包裝盒打開後，不是各式各樣的餡料映入眼簾，而是6個披薩邊塞滿盒子。

美國的「義大利別墅餐廳」於7月11日在IG上發文寫道，「最新消息！7月18日起，大家最喜歡的披薩部分將在全國各地的義大利廚房上市，你會想嘗試『只是脆皮』嗎？」事實上，消費者只要將盒子打開後便會發現，「只是脆皮」的內容物和商品名稱完全一樣，真的只有披薩邊在內！

據miami news（邁阿密新聞）、KSAT-TV等外媒報導，「義大利別墅餐廳」的營銷總監Mimi Wunderlich透露，「在吃披薩時，我們知道披薩邊是每個人最喜歡的一部分，因此我們才直接銷售披薩邊。」這個品項的盒內都裝有6個披薩邊，同時依照不同尺寸來排序成倒三角的形狀，一盒以2.75美元的價格販售。

▲「義大利別墅餐廳」推出「只是脆皮」的新菜單。（圖／翻攝自Instagram／villaitaliankitchen）

「只是脆皮」的製作方式和一般完整的披薩截然不同，廚師會先拉出漩渦、螺旋狀的外殼，並在上頭加些醬汁和奶酪，最後再將它烤熟。雖然「只是脆皮」的外表和一般的麵包棒差別不大，可是消費者Monica Paris吃完後則覺得，「味道就是披薩邊，完全不像麵包棒，真是太棒了！」

有網友一得知消息便驚訝表示，「這是愚人節活動嗎？」還有不少網友興奮回應，「我只想說謝謝」、「這真是我生命中最棒的事情」、「太好了！我一定會去吃」；但也有許多傳統披薩的忠實粉絲對此感到難以接受，「不！這太可怕了」、「就像別人吃剩的一樣」、「怎麼會是大家的最愛」。網友評價非常兩極，立刻劃分出披薩邊派和傳統披薩派。