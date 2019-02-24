神父侵犯未成年「紀錄遭銷毀」甚至沒建檔　她忍淚墮胎3次

▲馬克思呼籲教會在性侵害問題上做出改變。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

德國樞機主教馬克思（Reinhard Marx）23日表示，過去教會關於性侵害的文件已被銷毀，有些甚至根本沒建檔。他促使梵蒂岡（Vatican）在整理檔案上做出改變，才能使得民眾重拾信心。

天主教教宗方濟各日前召開為期4天的峰會，召集200名高級教會官員，其中包括100多個國家的主教會議領導人，內容旨在讓神職人員理解自己在預防性侵害上面的責任，必須加強透明度。馬克思則表示，應該公布相關問題的統計數據。

馬克思提到，教會得重新定義機密性與安全，否則，就要承受掩蓋真相的風險，很多文件記錄了可怕的行為都被銷毀，甚至沒有建檔，找不到加害者的姓名，導致兒童與未成年等受害者只能沉默。

▲教宗方濟各舉辦高峰會。（圖／達志影像／美聯社）



方濟各在21日的開場白聲稱性侵害是「禍害」，教會領袖有責任改變這種風氣。馬克思建議，梵蒂岡必須改變法律，不僅要提高透明度也要重視案件，並決定誰該負責，列出明確的時間點。

一位知名的奈及利亞修女23日指責，天主教會過去一直隱瞞神職人員造成的性暴力，只有帶來透明度與願意認錯，才能恢復彼此的信任。另一名來自非洲的婦女則痛訴，她不記得牧師侵犯她多少次，還逼她墮胎3次，對方開始伸出魔爪時她才15歲。

美國原天主教樞機主教麥卡里克（Theodore McCarrick）涉及多起性侵未成年案件，日前聖職遭到免除，現年88歲的他原本位高權重，未來不得再以「神父」或其他宗教頭銜自居。

有專家表示，麥卡里克的案例證明，即使是掌握大權的高級神職人員，也終將被追究責任。

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