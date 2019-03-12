性侵13歲男童罪名成立！　「位階第3高」樞機主教周三判刑

▲ 澳洲籍梵蒂岡樞機主教派爾（George Pell）。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

梵諦岡前財務總管、樞機主教派爾（George Pell）26日遭到澳洲法庭裁定性侵兒童罪名成立，《路透社》報導，派爾將於13日接受判決，可能面臨最多10年刑期。77歲的派爾是梵蒂岡位階第3高的人物，也是過去被定罪的天主教神職人員當中，層級最高的一位。

報導指出，此次宣判受到全球注目，屆時也會被轉播，不過鏡頭很可能只會聚焦於法官身上，而不會呈現整個法庭的畫面。檢方表示，派爾1996年在墨爾本一座大教堂的房間內性侵2名年約13歲的唱詩班男孩，強迫他們做出猥褻行為，他1997年又虐待其中一名男孩。

▼ 派爾始終堅持自己是清白的。（圖／達志影像／美聯社）



判決書於去年12月出爐，但由於法律因素，至上月26日才公開。派爾對這些指控否認到底，還發布聲明強調自己的清白。報導指出，派爾已在3個方面提出上訴，將於6月份進行審理。他從2月27日開始入獄，而他的保釋已被撤銷。

派爾出生於澳洲維多利亞省的巴拉瑞特市（Ballarat），曾在墨爾本與雪梨擔任總主教。他於2014年受到教宗方濟各重用，開始掌管梵蒂岡的財務，躍升為梵蒂岡位階第三的樞機主教。派爾被踢爆，1970年代就曾於教會活動中在泳池內性侵兒童。

▼ 77歲的派爾是梵蒂岡位階第3高的人物。（圖／達志影像／美聯社）

