　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍烏龍點名總統府高官「癮君子」扯私菸　黃重諺：鬼月一樣要說人話

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼總統府發言人黃重諺說明走私菸案進度。（圖／ETtoday攝影中心）

▲總統府發言人黃重諺。（圖／ETtoday攝影中心）

記者陶本和／台北報導

國民黨立法院黨團點名多位「癮君子」的總統府官員，與私菸案恐有關聯。對此，府發言人黃重諺22日表示，沒收過長官菸，要國民黨立委曾銘宗走出言論免責權保護傘，若在司法調查後確認所言不實，公開向社會道歉。

國民黨立法院黨團上午舉行記者會，說明接獲自稱總統府員工提供的檢舉信，促請私菸案調查勿枉勿縱。曾銘宗在記者會上表示，檢舉者提供的內容中，也附有一些總統府高官抽菸的名單及平常抽菸的地點。

黨團更公布名單包括：總統府編審蔡立民、總統府秘書長辦公室主任游尚儒、總統府秘書長辦公室參議謝博任、總統府副秘書長劉建忻、總統府發言人黃重諺和丁允恭。

但據了解，事實上被點名的人中，有一輩子沒抽過一口菸，也有人老婆懷孕，連二手菸味都怕留在身上。針對國民黨立院黨團指控，黃重諺在臉書發文表示，第一、總統府、國安會的政務、機要人員，沒有人涉入這起私菸案。

第二，黃重諺說，總統府、國安會的政務、機要人員，沒有人收受任何所謂「長官菸」等餽贈。第三、總統府秘書長辦公室人員接受登記購買私菸是捏造。第四、所謂「癮君子名單」更是錯誤百出。

黃重諺強調，以上訊息，都是鐵的事實。如果國民黨立委等幾位國會議員有質疑，歡迎具證提告，包括他在內，如果上述的說明不實，這些政治幕僚願意承擔法律最嚴格的制裁，「也請委員勇敢的走出言論免責權保護傘，若在司法調查後確認所言不實，請公開向社會道歉，並承擔政治責任。」

黃重諺在貼文中標註，曾參殺人、鬼月一樣要說人話、不存在的追蹤器與不抽菸的癮君子、連菸味都不願意有的理由其實很甜蜜。

ET快訊
「沖繩有沒有賣腸病毒藥？」　家長39字引眾怒：坐同班機全慘了
電動代步車撞凹百萬賓士！嬤呆住…霸氣哥下車第一動作暖爆

關鍵字：蔡英文,私菸案,民進黨,總統,總統府,2020總統

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

追蹤器風波！朱學恒「每天戲言怎當君？」批韓國瑜愛將：公信力退回幼稚園

日議員訪高雄「傻等25分鐘」！韓國瑜2度失禮　一稿兩講現場尷尬

網友湧臉書狂蓋樓討追蹤器　陳麗娜再稱「有照片」：應該有裝

常美冰店跟風韓國瑜「晶晶體」　網友讚：笑死me了

核廢料難處理？張善政直指「她」不願處理　怒轟蔡英文：核能政治化罪魁禍首

愛情摩天輪進度曝光！腹地不能太小　高市府回應了：8月底一定說明

韓國瑜要重啟核四　行政院：艱困不可行！2030年之前並不缺電

韓國瑜遲到25分鐘！　時力議員貼「協尋市長」狠酸：沒有把交流放在心上

藍烏龍點名總統府高官「癮君子」扯私菸　黃重諺：鬼月一樣要說人話

韓國瑜「當場簽下重啟連署」：我對核四一本初衷！　提出5個能源主張

走完就帶你回家！徒步環島遇歐告　從屏東跟到彰化...他遵守諾言收編

浩子哭了！曝阿翔偷吃「以為是假的」　不捨：我們是生命共同體

超跑富少炸自強隧道「2死3傷」　天價賠償金曝！可買5輛法拉利

謝忻顫抖鞠躬4次：我真的做錯了！　被阿翔狠心切割「他的選擇都是對的」

胡瓜挺阿翔回歸「他沒有離開過」　《大集合》不見謝忻「左右手不會全在」

富豪享受！出航一次油錢要20萬　網紅開箱一億遊艇直喊：太爽了

連路人都搶拍！慶祝奶奶93歲生日 製「巨型看板」當驚喜...網：好溫馨

狗媽媽求溫飽...外出覓食遭車撞！　為餵奶拖行身軀800M...傷重離世

72歲三寶阿嬤駕電動車路上漫遊 2衰車遭波及...網：移動神主牌！

跟豆漿一起睡超怕翻身壓死牠...　整晚睡姿「腳自動彈開」網友笑瘋

追蹤器風波！朱學恒「每天戲言怎當君？」批韓國瑜愛將：公信力退回幼稚園

日議員訪高雄「傻等25分鐘」！韓國瑜2度失禮　一稿兩講現場尷尬

網友湧臉書狂蓋樓討追蹤器　陳麗娜再稱「有照片」：應該有裝

常美冰店跟風韓國瑜「晶晶體」　網友讚：笑死me了

核廢料難處理？張善政直指「她」不願處理　怒轟蔡英文：核能政治化罪魁禍首

愛情摩天輪進度曝光！腹地不能太小　高市府回應了：8月底一定說明

韓國瑜要重啟核四　行政院：艱困不可行！2030年之前並不缺電

韓國瑜遲到25分鐘！　時力議員貼「協尋市長」狠酸：沒有把交流放在心上

藍烏龍點名總統府高官「癮君子」扯私菸　黃重諺：鬼月一樣要說人話

韓國瑜「當場簽下重啟連署」：我對核四一本初衷！　提出5個能源主張

追蹤器風波！朱學恒「每天戲言怎當君？」批韓國瑜愛將：公信力退回幼稚園

馬德里偷拍狼攝獵裙底 影片逾百萬點擊　555人受害

米粉注意！小米專賣店年底進駐新光三越

限量50萬份！「香草烤雞漢堡」中竟然有花椰菜　小7聯名21風味館

美國「MQ-9死神無人機」傳遭葉門叛軍擊落　2個月第2起

每月只開放10天！中壢隱藏版甜點店　必點招牌胖胖費南雪

劉以豪被郭雪芙裸趴身上激吻　害羞不敢動：移到太下面了！

小6兒書包翻出情書…驚見大馬幼女求歡：只做一次不會有小寶寶

日議員訪高雄「傻等25分鐘」！韓國瑜2度失禮　一稿兩講現場尷尬

冰箱東西「只能45度朝外放」！　女星超狂舉動有原因…Sandy驚叫：好可怕

正妹女大生浮淺遭3鯊魚盯上！　下秒「手腳撕裂噴血」分屍慘死

政治熱門新聞

即／讓90位日籍官員空等25分..

謝龍介「看過韓的追蹤器」！王淺..

即／日本自民黨青年局長訪台　韓..

快訊／政院：明年10月全面換發..

韓國瑜喊重啟核四　侯友宜：有能..

幕後／韓國瑜美商演說　外商代表..

挺韓名嘴：韓國瑜再假掰下去沒勝..

打臉陳麗娜追蹤器說　網洗板討照..

數位身分證有國旗　40億增8功..

鳳飛飛演場會跳票　潘恒旭：沒經..

潘恒旭被酸自我膨脹　84字嗆邱..

高嘉瑜獲提名落淚　黨內曝有雜音

追蹤器存不存在　王淺秋：有疑似..

回顧韓國瑜自稱被害的7件事

更多熱門

相關新聞

幕後／韓國瑜美商演說　外商代表圈有耳語...

高雄市長韓國瑜21日赴美國商會進行專題演講，在能源政策上，拋出2前提重啟核四。與會外商代表轉述，外商圈都認為，台灣能源轉型是國際最有企圖心的綠能政策，也是國際投資最大宗，但被講得一文不值，「國民黨真的執政過嗎？三年前不是才執政？為何代表選總統的好像沒準備？」

曾銘宗公布總統府高層癮君子名單

快訊／政院：明年10月全面換發新身分證

直播／韓國瑜平日直播談國政　責任制說詞破功？

高嘉瑜獲提名落淚　黨內曝有雜音

讀者迴響

發燒話題

王令麟 韓國瑜 丁小芹 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 王令麟 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 王令麟 颱風即時 登革熱 王令麟 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 王令麟 統一發票 台新金控 王令麟 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 大金冷氣 王令麟 國泰世華 國泰金 習近平 王令麟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 王令麟 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 聲林之王 王令麟 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 王令麟 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 王令麟 卓柏卡布拉 火星 王令麟 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 ps美美妍 希爾思 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王令麟 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

快訊／北捷板南線塞爆「像跨年」　2站開19分鐘

白鹿增強又變胖！接近台灣時達強度顛峰

獨／罔腰親密片瘋傳！男友鳳梨心痛曝分手原因

AV女帝消失10年⋯如今住在下水道

即／讓90位日籍官員空等25分鐘！韓國瑜：已獲體諒

把D奶擠成G！啦啦隊正妹撕掉膠帶見「噁心一幕」

台商夫妻2年洗錢80億！客廳2.4億現金塞爆

具惠善：安宰賢嫌X頭不性感逼離婚

白鹿撲台「台灣頭到尾都有」！周六日強風豪雨

5同學開進蘇花隧道　被BMW超車…一早看新聞沉默了

謝龍介「看過韓的追蹤器」！王淺秋打臉了

金希澈、利特舞台零互動！粉絲：他們吵架了

獨／罔腰4年情斷「男友認了分手」：妳把我毀掉

快訊／台鐵汐科到南港站單線行車　上班族氣炸了

台男問買貴冷氣有價值？洗冷氣師傅解答了

更多

最夯影音

更多

走完就帶你回家！徒步環島遇歐告　從屏東跟到彰化...他遵守諾言收編

浩子哭了！曝阿翔偷吃「以為是假的」　不捨：我們是生命共同體

超跑富少炸自強隧道「2死3傷」　天價賠償金曝！可買5輛法拉利

謝忻顫抖鞠躬4次：我真的做錯了！　被阿翔狠心切割「他的選擇都是對的」

胡瓜挺阿翔回歸「他沒有離開過」　《大集合》不見謝忻「左右手不會全在」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面