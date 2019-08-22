藍烏龍點名總統府高官「癮君子」扯私菸　黃重諺：鬼月一樣要說人話

▲總統府發言人黃重諺。（圖／ETtoday攝影中心）



記者陶本和／台北報導

國民黨立法院黨團點名多位「癮君子」的總統府官員，與私菸案恐有關聯。對此，府發言人黃重諺22日表示，沒收過長官菸，要國民黨立委曾銘宗走出言論免責權保護傘，若在司法調查後確認所言不實，公開向社會道歉。

國民黨立法院黨團上午舉行記者會，說明接獲自稱總統府員工提供的檢舉信，促請私菸案調查勿枉勿縱。曾銘宗在記者會上表示，檢舉者提供的內容中，也附有一些總統府高官抽菸的名單及平常抽菸的地點。

黨團更公布名單包括：總統府編審蔡立民、總統府秘書長辦公室主任游尚儒、總統府秘書長辦公室參議謝博任、總統府副秘書長劉建忻、總統府發言人黃重諺和丁允恭。

但據了解，事實上被點名的人中，有一輩子沒抽過一口菸，也有人老婆懷孕，連二手菸味都怕留在身上。針對國民黨立院黨團指控，黃重諺在臉書發文表示，第一、總統府、國安會的政務、機要人員，沒有人涉入這起私菸案。

第二，黃重諺說，總統府、國安會的政務、機要人員，沒有人收受任何所謂「長官菸」等餽贈。第三、總統府秘書長辦公室人員接受登記購買私菸是捏造。第四、所謂「癮君子名單」更是錯誤百出。

黃重諺強調，以上訊息，都是鐵的事實。如果國民黨立委等幾位國會議員有質疑，歡迎具證提告，包括他在內，如果上述的說明不實，這些政治幕僚願意承擔法律最嚴格的制裁，「也請委員勇敢的走出言論免責權保護傘，若在司法調查後確認所言不實，請公開向社會道歉，並承擔政治責任。」

黃重諺在貼文中標註，曾參殺人、鬼月一樣要說人話、不存在的追蹤器與不抽菸的癮君子、連菸味都不願意有的理由其實很甜蜜。