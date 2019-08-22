雲端最前線／韓國瑜平日直播談國政　責任制說詞破功？

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國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜將在22日中午12點半，與國政顧問團總召張善政、副總召杜紫軍及黃士修在臉書開直播，大談能源政策，但也被質疑，利用上班時間開講國政，這是否與韓國瑜曾喊出「平日拚市政假日拼選舉」的說法有違？還是韓在直播中，暗藏讓支持率止跌回升的法寶？《雲端最前線》22日邀請台北市議員鍾小平、資深財經專家黃世聰、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深度探討韓國瑜引發的爭議。

▲韓國瑜。（圖／記者屠惠剛攝）



由於直播時間為22日星期四，明顯是上班時間，加上日前新聞局長王淺秋曾提過「行政首長的工作本來就是責任制，沒有固定上下班時間！」，但現在卻要開直播談國政。對此，韓國瑜競選辦公室發言人何庭歡竟稱，是利用中午午休時間，並且是在高雄國民黨黨部，但直播過程不開放拍攝，直播後會安排媒體聯訪。

另外，根據《ETtoday新聞雲》掌握最新消息，郭台銘陣營綜合內部以及外部所做的民調顯示，截至8月20日，在三腳督的情況下，總統蔡英文支持度30.5%、郭台銘+柯文哲28.5%、國民黨總統參選人韓國瑜26.8%。據了解，由於所剩時間不多，郭柯王三人是否聯手，兩週內就會做出決定。《雲端最前線》22日邀請台北市議員鍾小平、資深財經專家黃世聰、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深度探討相關議題。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。