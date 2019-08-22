曾銘宗接獲「深喉嚨」檢舉　公布總統府高層癮君子名單

▲國民黨團召開「國安私菸公款採購？案情升高檢調辦得下去？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

國安局少校警衛官吳宗憲藉總統蔡英文出訪勤務走私10009條條香菸，全案已進入司法程序，全案仍待司法調查真相。國民黨立法院黨團22日召開記者會，黨團總召曾銘宗表示接獲「深喉嚨」以總統府信封寄出檢舉函，其中更公布了「總統府高層抽煙名單」及在府內抽菸的詳細地點。曾銘宗認為這份檢舉內容真實性相當高，要求檢調應介入調查，究竟是否有涉及圖利罪嫌。

根據爆料信內容指出，包括總統蔡英文、總統府辦公室編審蔡立民、總統府秘書長辦公室主任游尚儒、總統府秘書長辦公室參議謝博任、總統府副秘書長劉建忻、總統府發言人黃重諺、總統府發言人丁允恭、總統府第三局局長李南陽以及總統府政風處處長蕭湘寧都在抽煙名單內，甚至還詳列了在總統府內的吸菸地點。

▲曾銘宗接獲總統府內檢舉函，現場公布總統府癮君子名單。（圖／記者屠惠剛攝）



曾銘宗表示，根據接獲的資料顯示，走私菸品部份的資金來源包括了「特勤人員公積金」和「專案犒賞獎勵金」，完全顛覆了外界原先以為，團購私菸的資金來自於個人匯款、刷卡或當面付現等，甚至還公布了總統府「長官們」抽菸名單和抽菸位置。曾銘宗要求，請政府公布購買私菸的金流，以及到底有多少是屬於公積金、獎勵金，也請檢調必須介入調查，其中究竟是否有涉及圖利罪嫌。

立委費鴻泰也說，其實所謂的「特勤小金庫」，就是來自國宴期間專案獎勵金、年節加菜金、三節獎金等雜支餘額，長年累月而來「小錢就變橙了大錢」。他質疑，私菸爆發後，總統府僅公布7千多條私菸由哪些人購買，至於剩下2千條私菸的購買人，總統府外界僅給個「8」代號，「不知道這個名單是不是他們巴結長官的名單」？

立委賴士葆表示，私菸案爆發以來，蔡英文很清楚就是要切割總統府，而根據檢舉函顯示，「特勤小金庫」包含了專案獎勵金部分，來自總統府的國務機要費，是總統府秘書長負責處理，審計部應該介入調查。此外，他也呼籲檢調不可以被總統府「先射箭再畫靶」所侷限偵辦範圍，否則人民無法接受。

最後，立委林奕華則說，私菸案發展之初，在檢調尚未介入時，總統府就先定調沒有總統府高層涉入，顯然蔡英文早已替私菸案畫下停損點。但現在就連前總統陳水扁也說，整個案件最該負責的人就是總統府秘書長陳菊，顯然檢調辦案最大的一顆石頭就是陳菊，因此呼籲這次辦案應該將最大的石頭移開，事情才有水落石出的可能。

▼國民黨團召開「國安私菸公款採購？案情升高檢調辦得下去？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

