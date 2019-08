幕後／韓國瑜美商演說　外商代表圈耳語...代表藍營選怎像沒準備？

▲韓國瑜赴美國商會發表演講。(圖/記者屠惠剛攝)



記者陶本和/台北報導

高雄市長韓國瑜21日赴美國商會進行專題演講,在能源政策上,拋出2前提重啟核四。與會外商代表轉述,外商圈都認為,台灣能源轉型是國際最有企圖心的綠能政策,也是國際投資最大宗,但被講得一文不值,「國民黨真的執政過嗎?三年前不是才執政?為何代表選總統的好像沒準備?」

韓國瑜在美商的閉門演說中,根據團隊提供的內容,多把砲口對準總統蔡英文的執政團隊跟成果。其中,針對「非核家園」的政策,他認為,這對基載電源開發與電力穩定供應形成莫大挑戰,因為再生能源無法擔任基載電力。他指出,在美中貿易戰的衝擊下,許多台商都想回台投資,儘管政府保證不缺電,但因為能源穩定供應有所疑義。

韓國瑜說,有關能源議題的三項公投案,包括廢除「非核家園」、火力發電每年減少1%、以及不新建燃煤電廠等都獲得通過,充分顯示民眾對當前空汙、缺電等問題的疑慮與不滿,更是有力否定了民進黨「2025全面廢核」這項躁進的能源政策。隨後,他在會後受訪時也指出,「兩個前提下,第一是人民同意,第二為安全無憂,有機會為中華民國服務,一定會重啟核四」,他也在22日率國政顧問團,副總召杜紫軍、黃士修等人南下舉行能源國政說明會。

對於韓國瑜在美國商會大談能源政策,諸多與會外商代表在演說後,向我政府涉外高層單位私下坦言,在外商圈的都清楚,台灣的能源轉型在國際上,一直都被認為是最有企圖心的綠能政策,也是國際投資的最大宗,結果被講得一文不值,「但偏偏,這些支持台灣能源轉型的國際人士全都在現場」。

此外,其中一位與會外商代表笑說,總統候選人在講「清水溝」,很多外商在高雄也有分公司,但是長期在地的感受是,不覺得高雄在清水溝上有問題,況且清水溝不應該是固定工作,不是政績建設。他們在紛紛諷刺地說,國民黨真的有執政過嗎?在三年前不是有執政嗎?為什麼代表參選的人,感覺像完全沒有準備?

另一方面,韓國瑜在演說中提到,台灣簽訂FTA的問題。他認為,台灣對外難以融入國際經貿整合,有被邊緣化的問題更趨嚴重,而自身的內部開放也不足,並強調國民黨執政時,推動「自由經濟示範區」,希望可以主動開放跟鬆綁。

對此,與會的幾位外商代表會後一口同聲說,不知道韓國瑜,或是他的幕僚團隊在演說之前,有沒有看美國商會執行長傅維廉(William Foreman)在其最新一期的會刊發表的文章「Making the most of a geopolitical」。

外商代表說,這篇文章說明了,為何台灣本身具有簽訂FTA的條件,且當前就是最好的原因。根據執行長傅維廉的文章指出,他認為,在這個新時代裡,需要大膽的非傳統思維,這讓台灣成為自由貿自協定潛在合作夥伴的候選名單。

執行長傅維廉指出,美商的首席執行官代表團在華盛頓觀察到的最明顯的,是台美關係在過去這段時間以來,來到了相當緊密的狀態,因此這些都是有高度興趣、善意、理解、好奇心的,這對台灣而言是極具鼓舞人心的。

外商代表說,傅維廉用了一個詞叫「seize」,意思是用「搶佔」來形容,要抓住現在推進台美貿易關係。他們都認為,這跟韓國瑜演說中,認為台灣在外部與內部的問題觀點上是背道而馳的。

▼美國商會執行長傅維廉(William Foreman)在其最新一期的會刊發表的文章「Making the most of a geopolitical」。(圖/記者陶本和攝)