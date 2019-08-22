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幕後／韓國瑜美商演說　外商代表圈耳語...代表藍營選怎像沒準備？

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▲▼韓國瑜赴美國商會發表演講。（圖／記者屠惠剛攝）

▲韓國瑜赴美國商會發表演講。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陶本和／台北報導

高雄市長韓國瑜21日赴美國商會進行專題演講，在能源政策上，拋出2前提重啟核四。與會外商代表轉述，外商圈都認為，台灣能源轉型是國際最有企圖心的綠能政策，也是國際投資最大宗，但被講得一文不值，「國民黨真的執政過嗎？三年前不是才執政？為何代表選總統的好像沒準備？」

韓國瑜在美商的閉門演說中，根據團隊提供的內容，多把砲口對準總統蔡英文的執政團隊跟成果。其中，針對「非核家園」的政策，他認為，這對基載電源開發與電力穩定供應形成莫大挑戰，因為再生能源無法擔任基載電力。他指出，在美中貿易戰的衝擊下，許多台商都想回台投資，儘管政府保證不缺電，但因為能源穩定供應有所疑義。

韓國瑜說，有關能源議題的三項公投案，包括廢除「非核家園」、火力發電每年減少1%、以及不新建燃煤電廠等都獲得通過，充分顯示民眾對當前空汙、缺電等問題的疑慮與不滿，更是有力否定了民進黨「2025全面廢核」這項躁進的能源政策。隨後，他在會後受訪時也指出，「兩個前提下，第一是人民同意，第二為安全無憂，有機會為中華民國服務，一定會重啟核四」，他也在22日率國政顧問團，副總召杜紫軍、黃士修等人南下舉行能源國政說明會。

對於韓國瑜在美國商會大談能源政策，諸多與會外商代表在演說後，向我政府涉外高層單位私下坦言，在外商圈的都清楚，台灣的能源轉型在國際上，一直都被認為是最有企圖心的綠能政策，也是國際投資的最大宗，結果被講得一文不值，「但偏偏，這些支持台灣能源轉型的國際人士全都在現場」。

此外，其中一位與會外商代表笑說，總統候選人在講「清水溝」，很多外商在高雄也有分公司，但是長期在地的感受是，不覺得高雄在清水溝上有問題，況且清水溝不應該是固定工作，不是政績建設。他們在紛紛諷刺地說，國民黨真的有執政過嗎？在三年前不是有執政嗎？為什麼代表參選的人，感覺像完全沒有準備？

另一方面，韓國瑜在演說中提到，台灣簽訂FTA的問題。他認為，台灣對外難以融入國際經貿整合，有被邊緣化的問題更趨嚴重，而自身的內部開放也不足，並強調國民黨執政時，推動「自由經濟示範區」，希望可以主動開放跟鬆綁。

對此，與會的幾位外商代表會後一口同聲說，不知道韓國瑜，或是他的幕僚團隊在演說之前，有沒有看美國商會執行長傅維廉（William Foreman）在其最新一期的會刊發表的文章「Making the most of a geopolitical」。

外商代表說，這篇文章說明了，為何台灣本身具有簽訂FTA的條件，且當前就是最好的原因。根據執行長傅維廉的文章指出，他認為，在這個新時代裡，需要大膽的非傳統思維，這讓台灣成為自由貿自協定潛在合作夥伴的候選名單。

執行長傅維廉指出，美商的首席執行官代表團在華盛頓觀察到的最明顯的，是台美關係在過去這段時間以來，來到了相當緊密的狀態，因此這些都是有高度興趣、善意、理解、好奇心的，這對台灣而言是極具鼓舞人心的。

外商代表說，傅維廉用了一個詞叫「seize」，意思是用「搶佔」來形容，要抓住現在推進台美貿易關係。他們都認為，這跟韓國瑜演說中，認為台灣在外部與內部的問題觀點上是背道而馳的。

▼美國商會執行長傅維廉（William Foreman）在其最新一期的會刊發表的文章「Making the most of a geopolitical」。（圖／記者陶本和攝）

▲▼美國商會執行長傅維廉（William Foreman）在其最新一期的會刊發表的文章「Making the most of a geopolitical」。（圖／記者陶本和攝） ▲▼美國商會執行長傅維廉（William Foreman）在其最新一期的會刊發表的文章「Making the most of a geopolitical」。（圖／記者陶本和攝）

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關鍵字：2020總統,2020總統大選,民進黨,韓國瑜

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