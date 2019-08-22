英領事館職員突失聯「遭拘15天」！　胡錫進：無英國置喙空間

▲（圖／翻攝臉書「釋放Simon Cheng」，下同）

記者洪珮瑄／綜合報導

香港逃犯條例風波延燒，在這之際，英國駐港領事館職員Simon Cheng（鄭文傑）8日前往深圳突然失聯，引起英國外交部關切，直到21日，大陸外交部發言人才於記者會上表示，他已被深圳警方行政拘留15天。對此，《環球時報》總編胡錫進認為，英國無置喙（插嘴）空間。

胡錫進21日晚間以筆名「單仁平」發表文章指出，中國外交部發言人證實，深圳警方對一名英國駐港領事館職員處以行政拘留15天，在這之前，英國和西方媒體已在炒作一名該名職員的「失蹤」事件。他坦承，中國公安在執法及通報案情方面，速度的確跟不上輿論的追問，所以嫌疑人經常被人以為是「失蹤」。

不過，胡錫進表示，這個人只被行政拘留15天，看來沒犯什麼大罪，只是治安層面的處罰，而這種處罰本來就不需要經過檢察院和法院，公安部門可以自行依據《治安管理處罰法》來決定，「此人是香港籍，雖在英國駐港領事館工作，但他違反中國法律被拘留，哪有英國置喙的空間？」

▲Simon Cheng的家人在臉書設立粉專「釋放Simon Cheng」。

胡錫進認為，英國外交部對Simon Cheng失蹤一事發出聲明，是在香港當前局勢下刷倫敦的存在感，「無論中國警方怎麼處理這個人，英國外交當局都只能是旁觀者；此外，英國外交部發聲明與英駐港領館對該僱員的家屬給予人道主義同情，這是兩回事。」

據悉，Simon Cheng8日前往深圳辦事，隨後卻突然失蹤，他的家人與女友急忙尋找下落。對此，大陸外交部昨日才透露，他已被深圳警方行政拘留。Simon Cheng的家屬於臉書設立「釋放Simon Cheng」粉絲專頁，並發文指出，Simon失蹤至今沒有收到任何大陸相關部門的行政拘留通知書，「感到非常無助，很擔心Simon的安危，很希望Simon能早日回港」。