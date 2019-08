警新婚28天查竊案遭拖行輾斃　妻淚訴：說好那週要去蜜月旅行

▲影片取自YouTube,如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷/綜合報導

英國伯克郡(Berkshire)28歲警察哈柏新婚不到一個月,就在追查一起竊案的過程中,遭20歲的福斯特開車拖行身亡。這起殺警事件掀起英國人民關注,熱心民眾紛紛帶著花束前往案發地點祈禱,希望結束任務的哈柏一路好走。

根據《英國廣播公司》(BBC)報導,哈柏(Andrew Harper)15日在值勤期間負責追查一起竊盜案,途中遭福斯特(Jed Foster)開車輾過,接著一路拖行,最後不幸喪命。當地警方獲報後十分驚訝,但還是強忍悲痛迅速展開追捕,經過連日調查、比對目擊證詞,直到19日才將福斯特抓起來。

▲泰晤士谷警察部隊在推特上PO出花束照懷念哈柏。(圖/翻攝自推特/Thames Valley Police)

而被指控涉犯謀殺、偷竊的福斯特,20日出庭時仍矢口否認犯行,強調自己絕對沒有任何違法行為;就連他的母親也到場聲援,甚至在網路上PO文力挺兒子是無辜的。不過,英國民眾對於這起殺警事件相當關心,事後紛紛帶著花束前往案發地點祈禱,各地警局也陸續PO文哀悼,希望這位年輕、優秀的警察一路好走。

但更令外界心疼的是,殉職的哈柏其實才新婚28天,原本預計事發當週要和妻子莉西(Lissie)一起去度蜜月,沒想到旅行還沒去成,夫妻倆就此天人永隔。

莉西得知噩耗後心都碎了,面對外界的關心,她也寫下一封公開信傾訴對丈夫的感情,稱對方是自己認識的所有人當中,最善良的人,字字句句都是對已逝丈夫的思念。

