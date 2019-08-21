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【廣編】凱擘大寬頻網路門市正式上線　服務申辦流程e化不必等

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▲▼凱擘大寬頻全面e化，網路門市正式上線。（圖／翻攝自凱擘大寬頻網站）

▲凱擘大寬頻全面e化，網路門市正式上線。（圖／翻攝自凱擘大寬頻網站）

文／凱擘大寬頻提供

一想到門市排隊人潮及漫長的等待時間就頭痛嗎？為了提升消費者使用便利性，凱擘大寬頻本月全新推出網路門市，正式將所有服務申辦流程e化！即日起，無論是光纖上網、數位有線電視、高畫質數位頻道、超級錄影機、機上盒myVideo或HomeSecurity居家防護服務，所有優質服務都可以透過凱擘大寬頻網路門市申辦。流程簡易，申辦完成將由專人於預約時間到府裝機，省去臨櫃作業程序，三分鐘迅速完成申辦。

凱擘大寬頻更推出網路門市獨享限時好康，8月底前凡新申辦「數位有線電視＋光纖上網＋HD99高畫質套餐」方案，立即享超值優惠價格，每月最高省300元。光纖上網免費建置家中wifi上網環境，有線無線通通吃到飽，讓全家人同步享受飆網樂趣；數位有線電視結合HD99高畫質套餐，超過150台豐富完整的頻道節目內容，滿足全家人的收視需求。另外，選擇「光纖上網＋HD99高畫質套餐」或「光纖上網＋HomeSecurity居家防護」服務組合，可享免裝機費回饋。「HomeSecurity居家防護」服務提供24小時全時錄影、30天智慧縮時影像儲存，還可以透過App隨時隨地掌握家中動靜，讓你不在家也能輕鬆顧好家。

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關鍵字：凱擘大寬頻,網路

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