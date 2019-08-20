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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

國安局私菸法律研討會　法界：法律不應仇貴而曲直過正

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▲前大法官城仲模出席法學座談會。（圖／記者林敬旻攝）

▲前大法官城仲模出席「國家安全法制探討系列：國家安全核心與法治─以國安局走私菸案事件為例」研討會。（圖／記者林敬旻攝）

記者吳銘峯／台北報導

國安特勤人員藉總統專機出訪之便，夾帶上萬條香菸入境，事發後引發震撼。有鑑於本事件牽扯到《國家安全法》、《貪汙治罪條例》、相關稅法等問題，學界特地舉辦法律研討會，探討本案。前司法院副院長城仲模也到場主持會議，他認為，特勤人員的重心仍在維護國家安全，不應任意偏廢。

本次「國家安全法制探討系列：國家安全核心與法治─以國安局走私菸案事件為例」法律座談會，由「台灣本土法學雜誌社」主辦，活動由國內公法學大師、東吳大學法律系教授程明修主持，他在致詞時提到，本案攸關稅法相關問題，又有貪污的刑法犯罪態樣，另外還被牽扯到特殊法令《國家安全法》，確實有必要釐清。

此外，程明修老師的指導老師，前司法院副院長城仲模教授，也到場主持第三場會議。城仲模指出，他有許多學生都曾在國安局裡服務，但國安局近年來風氣大變，已經失去維護國家安全的本質。在私菸事件發生後，他認為國安局應上緊發條，回歸國家安全的工作重心。

▲前大法官城仲模出席法學座談會。（圖／記者林敬旻攝）

▲前大法官城仲模出席研討會。（圖／記者林敬旻攝）

與會的學者，曾在國安局工作的輔大學士後法律學系兼任副教授陳重見，認為本案雖是法律事件，但也是政治事件，不過政治本質的民粹主義不應取代法律本質的法治主義。陳重見表示，「法不阿貴，繩不撓曲」固屬的論，惟法不應仇貴，而曲直過正，甚至不應因特勤人員僅屬總統身邊安全維護人員，而被歸為「貴」，就在刑法上下重手。

稅法大師、東吳大學法律系專任客座教授葛克昌認為，本案暴露出菸稅菸捐之大幅恣意增稅，菸品既非管制品，卻以違反憲法而濫用法律形式之寓禁於徵手段，作為立法例由。他認為這造成走私及私製列菸之經濟上誘因，使相關犯罪行為增多；他覺得本次的私菸案，恐怕只是冰山一角。
 

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關鍵字：法律,人權,國安局,私菸,走私,研討會,國家安全法,城仲模,國安法,程明修

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