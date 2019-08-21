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退休後老婆張淑芬更忙　張忠謀貼心問：妳晚上回來吃飯嗎？

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▲張淑芬說張忠謀是世界上最好的老公，儘管她忙著做公益，卻從無怨言。

圖文／鏡週刊

張忠謀去年6月退休，卸下董事長一職，但張淑芬卻在張忠謀退些前一年，接下台積電慈善基金會董事長，張淑芬忙做公益，讓張忠謀忍不住問她，「怎麼退休後老是看不到老婆？」

張忠謀去年退休，張淑芬卻忙著到處做公益，「我先生是很有智慧的人，我要跟他解釋，為什麼老是看不到老婆？我說要感謝老天，把我們的福報分享給別人。」張淑芬笑著說：「這種有智慧的人教育起來是很容易的。」

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張淑芬講到張忠謀，臉上總是藏不住的溫柔笑意，她說：「Morris看我做志工很開心，從不澆我冷水，他是世界上最好的老公，我很感謝他。」張淑芬說她出去做公益，張忠謀從沒怨言，只問她晚上回不回來吃飯？

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▲張忠謀高中就愛上橋牌，是出了名的橋牌高手，他打牌神情非常專注。

張淑芬從台積電志工社社長到台積電慈善基金會董事長，甚至打造「把愛送出去」平台，發起「一萬一戶」、「惜食專案」，做得有聲有色，張忠謀開玩笑的跟她說：「你這個平台模式是學我的。」

身為半導體教父的另一半，張淑芬感性的說張忠謀退休，她最大的收穫只有「放心」兩字。過去張忠謀工作住新竹、張淑芬泰半時間在台北，總是會擔心他工作的壓力，「現在就是家人待在身邊，看得到健健康康的。」

張忠謀退休後，張淑芬說他變風趣也不罵人了，臉部肌肉也沒那麼僵硬，周遭人都感受他的改變。張淑芬受訪時脫口而出，她的生活志工擺第一、畫畫第二，記者追問：「那張忠謀擺第三？」她趕緊笑著說：「Morris會糾正我，要把老公放第一。」

風塵僕僕的去大陸演講做公益，張淑芬回台後有所感的說：「接下來要集中精神畫畫，還有好好照顧先生。」


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