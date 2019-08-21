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超跑富少炸自強隧道「2死3傷」害死正妹女友　天價賠償金曝！可買5輛法拉利

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圖、文／鏡週刊

富少游瀚甯去年駕駛超跑在自強隧道飆車釀禍，造成2死3傷意外，連同車的女友也喪命，事後被依過失致死罪起訴，法院日前首次開庭，公訴檢察官突然提出要變更起訴法條，改以刑度較重的妨害公眾往來安全致死罪論告，刑期至少7年，最重可判無期徒刑。

▲富少游瀚甯去年駕駛超跑在自強隧道飆車釀禍，造成2死3傷意外，連同車的女友也喪命，事後被依過失致死罪起訴，法院日前首次開庭，公訴檢察官突然提出要變更起訴法條，改以刑度較重的妨害公眾往來安全致死罪論告，刑期至少7年，最重可判無期徒刑。（圖／鏡週刊提供，下同）

就在法院審理期間，傳出游姓富少已和被害人家屬達成和解，金額超過5,000萬元，創下新高紀錄。23日法院將再度開庭，並首次傳訊被害人家屬出庭，屆時雙方和解細節及游男適用罪名，勢必成為法庭焦點。
富少游瀚甯去年7月駕駛租來的藍寶堅尼，在台北市自強隧道飆車，失控撞上工程車，導致同車劉姓女友及張姓工人當場死亡。（翻攝自東森新聞）

去年7月震驚社會的富少游瀚甯駕駛藍寶堅尼，在台北市自強隧道撞上施工車輛，導致2死3傷的慘劇，士林地院預計於8月23日再次開庭審理，法官將首度傳訊被害人家屬出庭，很可能會進一步了解家屬態度，及公訴檢察官前一庭提出變更起訴法條的基礎。

富少劉姓女友不幸喪命，痛失愛女的劉母（圖）首度對外談起心聲，不時拭淚，她表示虔誠信佛，早已原諒肇事富少。

本案日前首度開庭，公訴檢察官突然出招，認為游瀚甯的行為屬競速致人於死，打算變更起訴法條，改以刑責更重，至少7年起跳、最重可判處無期徒刑的妨害公眾往來安全致死罪論告，此舉也使被害人家屬的態度變得格外重要。

富少游瀚甯（左）酷愛超跑名車，經常載女友（右）出遊，2人感情相當穩定。（翻攝臉書）

游瀚甯逞快，以一百多公里的極速「炸隧道」，不但造成副駕駛座的劉姓女友卡死車內，還導致在隧道施工的工人1死3傷。事發後游曾表達悔意，也願意承擔責任，據知情人士透露，游在家人安排下，已在最短時間與2位亡者家屬、2位傷者、租車公司及工程公司達成和解，賠償金額總數超過5,000萬元，創下司法史上死亡車禍單一死者最高賠償金的紀錄。

法界人士指出，依照司法實務，由於富少游瀚甯已與被害人和解，極有機會獲得緩刑，只是人命無價，負責公訴的檢察官仍然堅持要依刑責較重的法條論告。


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關鍵字：鏡週刊,超跑,自強隧道

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