「靠爸神童」就是他！2年半拿學碩士成大學講師　還幫同學上英文通識

圖、文／鏡週刊

本刊接獲爆料，僑光科大校長楊敏華疑暗助兒子楊正從大一新生入學到畢業，只花了1年半的時間，許多師生質疑，是否合乎法定修業年限？學分抵免是否合乎規定？投訴人A先生說，按照僑光科大的相關規定，即使以外國學生身分入學，也必須符合修業年限的規定，至少要念滿3年才可畢業。這種比坐直升機還快取得大學學位的方式，讓人直呼「神童」。

▲楊正（圖）遭控在父親楊敏華庇蔭下，2年半就取得學士、碩士學位。（圖／鏡週刊提供，下同）

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根據《僑光科技大學學則》第38、41條規定，該校採學年學分制，4年制各系修業期限為4年，應修畢業學分不得少於128學分。學生若符合「修滿畢業應修科目及學分數」「各學期學業平均成績均在85分以上，且名次均在前5％以內」「操行成績均在80分以上」和「歷年所修習之科目（含體育、軍訓）無任何一科成績不及格」4項要件，向教務處提出申請，經系主任及教務長核准，才可提前1學期或1學年畢業。

另外，學生縮短或延長修業期限，依據《僑光科技大學學生縮短暨延長修業年限辦法》第2條規定：「學生修業期間，成績優異，合於學則第41條規定的各款標準者，得申請縮短修業年限1學期或1學年畢業。」同辦法第3條也明示，學生申請縮短修業年限時間，依學制不同，至少必須念到大學部三年級第2學期或四年級第1學期，才可畢業。

A先生指出，若依照學校的規定，楊正至少應該念完大三或大四上學期，且成績非常優異，才有資格申請提前畢業，但楊念完大二就畢業，還有至少1年半的修業年限「不見了」。

正當大家質疑校長兒子僅需1年半即取得學士學位，楊正又在去年7月26日「順利」錄取該校企管研究所碩士班，今年7月9日通過論文口試拿到碩士，讓人更感驚訝。

按照僑光科大碩士班相關規定，必修43學分，其中碩士論文6學分、修課課程37學分，另外還必須在國內外學術團體所舉辦的學術研討會或期刊，至少發表一篇論文，方能提出學位考試申請。

A先生告訴本刊，1年內要修滿37個學分，還要撰寫碩士論文，根本是不可能的任務。

本刊就楊正迅速取得學位，並在校擔任講師兼行政職一事，詢問僑光科技大學人事室，人事室僅表示，目前對此事無所悉，也無資料，因此不清楚，就未再回應。



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